24.07.2019 09:01

Во фронт-офисе КП «БТИ» стартовал проект «Тайный покупатель»

Участники получают в подарок бесплатную доставку готовых документов.



// izvestia.kharkov.ua

Новый проект ввели, чтобы сделать сервис лучше, утвержрждают в офисе БТИ.



Принять в нем участие легко: нужно заказать услугу, позвонить на номер горячей линии Департамента регистрации и оценить работу специалистов.



«Нас очень беспокоит вопрос - насколько оперативно предоставляются эти услуги, выполняются они в тот срок, который предусмотрен договором, какое качество предоставления консультаций, предоставляемых нашими специалистами. Стать участником этого проекта может каждый харьковчанин, это клиент нашего предприятия, звонит на телефон горячей линии, получает любую услугу в нашем предприятии. Ему нужно ответить всего на несколько вопросов относительно качества предоставления услуг. И мы будем поощрять таких харьковчан, наших клиентов, которые будут участвовать в таком проекте «Тайный покупатель». Сейчас мы предоставляем бесплатную курьерскую доставку готовых документов, в будущем планируем всевозможные бонусы также внедрять в этом проекте», – рассказал директор Департамента регистрации Олег Дробот.