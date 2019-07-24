Харьковчан услышали - на ХТЗ запланирована реконструкция популярного парка

В парке "Зеленый гай" в Индустриальном районе Харькова запланирована частичная реконструкция зеленой зоны и детских площадок.
Петиция на сайте горсовета появилась 2 месяца назад. За это время ее подписали более 5000 человек.
Директор городского Департамента коммунального хозяйства Алексей Богач по телефону журналистам прокомментировал:
«Частичная реконструкция зеленой зоны и детских площадок - она и так запланирована без этой петиции. В этом году мы встречались с активистами этого «Зеленого Гая». Еще в мае.
Планируется одну детскую площадку, одна площадка для выгула собак, установить уличное освещение.
В этом году это все. Это было с местными жителями обсуждались.
На все это стандартные расценки. Вы это увидите через систему «ProZorro», когда будет известен победитель тендера. Тендерная процедура сейчас оформляется», - пояснил Алексей Богач.
Звезды категорически против любых революций и рискованных экспериментов. Соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой.
Утро в Харькове ожидается ясным, а днем и вечером небо будет скрыто за облаками. Временами дождь, местами гроза.
В этот день православные люди чествуют святую равноапостольную Ольгу, во многом благодаря которой Русь приняла православную веру.
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