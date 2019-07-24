24.07.2019 10:25

Харьковчан услышали - на ХТЗ запланирована реконструкция популярного парка

В парке "Зеленый гай" в Индустриальном районе Харькова запланирована частичная реконструкция зеленой зоны и детских площадок.



://kh.suspilne.media

Петиция на сайте горсовета появилась 2 месяца назад. За это время ее подписали более 5000 человек.

Директор городского Департамента коммунального хозяйства Алексей Богач по телефону журналистам прокомментировал:

«Частичная реконструкция зеленой зоны и детских площадок - она и так запланирована без этой петиции. В этом году мы встречались с активистами этого «Зеленого Гая». Еще в мае.

Планируется одну детскую площадку, одна площадка для выгула собак, установить уличное освещение.

В этом году это все. Это было с местными жителями обсуждались.

На все это стандартные расценки. Вы это увидите через систему «ProZorro», когда будет известен победитель тендера. Тендерная процедура сейчас оформляется», - пояснил Алексей Богач.