Главная Новости Власть В Харькове демонтировали около 300 незаконно установленных рекламных конструкций
24.07.2019  12:03   

В Харькове демонтировали около 300 незаконно установленных рекламных конструкций

293 незаконно установленные специальные конструкции с рекламой были демонтированы с начала года в Харькове.


://city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 24 июля, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета сообщил директор Департамента контроля Алексей Артикуленко. 

Напомним, в этом году сотрудники отделов Департамента контроля составили более 200 административных протоколов за нарушения законодательства Украины в сфере размещения рекламы и благоустройства территории города Харькова с применением штрафных санкций. Штраф за незаконное размещение и ненадлежащее содержание рекламных конструкций сегодня составляет от 850 до 1700 грн.

Также в ходе заседания исполкома было принято решение о демонтаже 190 самовольно установленных на территории города объектов. Как отметил директор Департамента территориального контроля Алексей Калина, среди них - временные сооружения (МАФы), элементы телекоммуникационной сети и др.

Напомним, вопросами аренды и размещения киосков занимается коммунальное предприятие «Современный город» (ул. Чернышевская, 26). Процесс оформления аренды элементов благоустройства занимает около месяца. Договор аренды с предпринимателем подписывается на год. 

Источник:   ХГС
 Тэги:  демонтаж, конструкция, харьков, реклама, оплата, закон
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.04 Власть Ко дню рождения Ленина со здания бывшего Дворца пионеров убрали огромный телевизор и рекламный щит (ФОТО) 08.11 ЖКХ В частном секторе Харькова снесли незаконно установленный киоск 30.10 ЖКХ В Харькове снесли больше сотни незаконных строений
 
 

Видео

На Харківщині в смертельній ДТП загинули маленький хлопчик і молодий чоловік. ФОТО. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 