24.07.2019 12:03

В Харькове демонтировали около 300 незаконно установленных рекламных конструкций

293 незаконно установленные специальные конструкции с рекламой были демонтированы с начала года в Харькове.



://city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 24 июля, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета сообщил директор Департамента контроля Алексей Артикуленко.



Напомним, в этом году сотрудники отделов Департамента контроля составили более 200 административных протоколов за нарушения законодательства Украины в сфере размещения рекламы и благоустройства территории города Харькова с применением штрафных санкций. Штраф за незаконное размещение и ненадлежащее содержание рекламных конструкций сегодня составляет от 850 до 1700 грн.



Также в ходе заседания исполкома было принято решение о демонтаже 190 самовольно установленных на территории города объектов. Как отметил директор Департамента территориального контроля Алексей Калина, среди них - временные сооружения (МАФы), элементы телекоммуникационной сети и др.



Напомним, вопросами аренды и размещения киосков занимается коммунальное предприятие «Современный город» (ул. Чернышевская, 26). Процесс оформления аренды элементов благоустройства занимает около месяца. Договор аренды с предпринимателем подписывается на год.