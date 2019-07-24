Началась внеочередная сессия Харьковского городского совета

Двадцать восьмая внеочередная сессия Харьковского городского совета VII созыва проходит сегодня, 24 июля, в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).
На сессии присутствуют представители миссии ОБСЕ в Украине, представители Харьковского областного совета, члены исполнительного комитета горсовета, директора департаментов, руководители райадминистраций, представители общественности и СМИ.
Для работы сессии зарегистрировалось 69 депутатов.
В повестку дня включено 9 вопросов и «Разное».
Сессия транслируется на телеканалах «Триолан», «7 канал», а также в режиме онлайн на сайте Харьковского городского совета и на сервере YouTube.
Звезды категорически против любых революций и рискованных экспериментов. Соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой.
Утро в Харькове ожидается ясным, а днем и вечером небо будет скрыто за облаками. Временами дождь, местами гроза.
В этот день православные люди чествуют святую равноапостольную Ольгу, во многом благодаря которой Русь приняла православную веру.
влажн.:
давл.:
ветер: