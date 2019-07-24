24.07.2019 12:06

Началась внеочередная сессия Харьковского городского совета

Двадцать восьмая внеочередная сессия Харьковского городского совета VII созыва проходит сегодня, 24 июля, в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).



://city.kharkov.ua

На сессии присутствуют представители миссии ОБСЕ в Украине, представители Харьковского областного совета, члены исполнительного комитета горсовета, директора департаментов, руководители райадминистраций, представители общественности и СМИ.



Для работы сессии зарегистрировалось 69 депутатов.



В повестку дня включено 9 вопросов и «Разное».



Сессия транслируется на телеканалах «Триолан», «7 канал», а также в режиме онлайн на сайте Харьковского городского совета и на сервере YouTube.