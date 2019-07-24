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24.07.2019  12:06   

Началась внеочередная сессия Харьковского городского совета

Двадцать восьмая внеочередная сессия Харьковского городского совета VII созыва проходит сегодня, 24 июля, в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).


://city.kharkov.ua

На сессии присутствуют представители миссии ОБСЕ в Украине, представители Харьковского областного совета, члены исполнительного комитета горсовета, директора департаментов, руководители райадминистраций, представители общественности и СМИ.

Для работы сессии зарегистрировалось 69 депутатов. 

В повестку дня включено 9 вопросов и «Разное». 

Сессия транслируется на телеканалах «Триолан», «7 канал», а также в режиме онлайн на сайте Харьковского городского совета и на сервере YouTube.

Источник:   ХГС
 Тэги:  сессия, харьков, горсовет, регистрация
 
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