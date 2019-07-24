24.07.2019 12:28

Итоги выборов: В Харьковском горсовете появилась новая фракция

Об этом сегодня, 24 июля, в начале сессии Харьковского горсовета заявил мэр Геннадий Кернес.



://city.kharkov.ua

Городской голова отметил, что в мэрии создана новая депутатская фракция "Центр", в которую вошли семь депутатов. Председатель фракции - Александр Давтян.

"Депутатская фракция" Солидарность "прекратила деятельность", - зачитал Кернес.

Он добавил, что в новую фракцию, кроме Давтяна, вошли Станислав Косинов, Сергей Куценко, Владимир Полозков, Виталий Маляренко, Игорь Романенко, Ирина Цветкова.