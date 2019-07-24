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24.07.2019  12:28   

Итоги выборов: В Харьковском горсовете появилась новая фракция

Об этом сегодня, 24 июля, в начале сессии Харьковского горсовета заявил мэр Геннадий Кернес.


://city.kharkov.ua

Городской голова отметил, что в мэрии создана новая депутатская фракция "Центр", в которую вошли семь депутатов. Председатель фракции - Александр Давтян.

"Депутатская фракция" Солидарность "прекратила деятельность", - зачитал Кернес.

Он добавил, что в новую фракцию, кроме Давтяна, вошли Станислав Косинов, Сергей Куценко, Владимир Полозков, Виталий Маляренко, Игорь Романенко, Ирина Цветкова.

Источник:   ХГС
 Тэги:  выборы, харьков, цик, округ
 
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