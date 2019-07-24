Итоги выборов: В Харьковском горсовете появилась новая фракция

Об этом сегодня, 24 июля, в начале сессии Харьковского горсовета заявил мэр Геннадий Кернес.
Городской голова отметил, что в мэрии создана новая депутатская фракция "Центр", в которую вошли семь депутатов. Председатель фракции - Александр Давтян.
"Депутатская фракция" Солидарность "прекратила деятельность", - зачитал Кернес.
Он добавил, что в новую фракцию, кроме Давтяна, вошли Станислав Косинов, Сергей Куценко, Владимир Полозков, Виталий Маляренко, Игорь Романенко, Ирина Цветкова.
Звезды категорически против любых революций и рискованных экспериментов. Соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой.
Утро в Харькове ожидается ясным, а днем и вечером небо будет скрыто за облаками. Временами дождь, местами гроза.
В этот день православные люди чествуют святую равноапостольную Ольгу, во многом благодаря которой Русь приняла православную веру.
влажн.:
давл.:
ветер: