24.07.2019 12:30

В Харькове выделили дополнительные средства на ремонт сетей, дорог и спортивных учреждений

Харьковский городской совет внес изменения в бюджет города на 2019 год.



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Соответствующее решение было принято сегодня, 24 июля, на сессии горсовета.



Доходы Доходы бюджета города Харькова определены в сумме 16,4 млрд грн, в том числе доходы общего фонда бюджета - 15,9 млрд грн, доходы специального фонда бюджета города - 411,2 млн грн. Расходы бюджета города - в сумме более 17 млрд грн, в том числе расходы общего фонда - 11,8 млрд грн, расходы специального фонда - 5,2 млрд грн.



Как сообщила заместитель Харьковского городского головы - директор Департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешева, распоряжением Кабинета Министров Украины бюджету города Харькова предусмотрена субвенция из государственного бюджета на социально-экономическое развитие в сумме 87 млн грн, а именно:



- на капитальный ремонт улично-дорожной сети - 77 млн грн;

- капитальный ремонт учреждений образования - 4 млн грн;

- капитальный ремонт многоквартирных жилых домов - 2 млн грн;

- реставрацию нежилого здания по пл. Павловской, 4 - 2 млн грн.



Кроме того, в связи с перевыполнением доходной части бюджета города Харькова предусматривается распределение сверхплановых бюджетных поступлений по определенным направлениям.



На текущий ремонт и реконструкцию спортивных площадок на территории школ и дошкольных учреждений запланировано 37 млн грн, капитальный ремонт клубов по месту жительства - 12,9 млн грн, капитальный ремонт городской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта Яны Клочковой - 6,6 млн грн.



На выплату заработной платы работникам коммунальных предприятий предусмотрено направить 38,3 млн грн, на реконструкцию сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, строительство ливневой канализации - 11 млн грн, реконструкцию сетей электроснабжения и наружного освещения в саду им. Т. Шевченко - 17,8 млн грн, приобретение специализированной техники - 26,9 млн грн грн, уборку мусора и ликвидацию свалок на территории частного сектора - 3 млн грн.



Расходы на капитальный ремонт дорог планируется увеличить на 123 млн грн, в том числе внутриквартальных дорог - на 70 млн грн.



На содержание, обслуживание и текущий ремонт объектов транспортной инфраструктуры и технических средств организации дорожного движения предлагается направить 55 млн грн, капитальный ремонт и реконструкцию трамвайных путей и переездов - 20 млн грн.