24.07.2019 13:40

В Украине закончились деньги на больничные

Правительство предпринимает срочные меры и выдает субвенции регионам для погашения задолженности.



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В Кабмине придумали, как сократить дефицит бюджета Фонда соцстрахования по больничным.

Для этого правительство приняло постановление, согласно которому с августа 2019 года до 1 января 2020 года временно урежет долю единого взноса на общеобязательное государственное соцстрахование на случай безработицы с 5% – до 0,13%.

Вместе с тем чиновники повышают часть единого взноса на соцстрахование в связи с временной потерей трудоспособности, от несчастных случаев и профессиональных болезней (в основном – больничные) с 9,38% – до 14,25%.

Чиновники вынуждены были пойти на такие меры в связи с тем, что к 1 июля 2019 года задолженность по выплатам материального обеспечения по временной потере трудоспособности составила уже 1, 453 млрд грн. (в том числе просроченная задолженность – 898,6 млн грн, а текущая – 554,2 млн грн.), а деньги нужно где-то брать. Ожидают, что таким образом дополнительно насобирают 1 млрд грн.

С другой стороны, как отмечают чиновники, к концу 2019 года бюджет фонда соцстраха по безработице и так получит дополнительно 1 млрд грн., и будет иметь остаток в 2,2 млрд грн., поэтому, по их мнению, размер взноса можно сократить.

Но с 1 января 2020 года правительство, наоборот, планирует увеличить размер единого взноса на случай безработицы до 4,81%, что пополнит бюджет Фонда на 600 млн грн. А размер страхования на случай потери трудоспособности сократить – на 9,57%.

Отметим, что сами граждане платить больше не станут. Единый социальный взнос как составлял 22% от минимальной зарплаты, так и будет. Изменения будут касаться Пенсионного фонда, который и распределяет полученные от взносов средства в пропорции, установленной Кабмином.