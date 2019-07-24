24.07.2019 17:51

Игорь Терехов: Харьков разработает План развития с участием немецких партнеров

Первый заместитель Харьковского городского головы сегодня, 24 июля, встретился с директором проекта «Интегрированное развитие городов в Украине» Немецкого общества развития «GIZ» Михаэлем Энгелем.



://city.kharkov.ua

Проект реализуется в Украине с 2015 года. Его финансируют Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) и Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарской Конфедерации (SECO). Цель проекта – организация процессов развития в городах Украины с учетом положений Лейпцигской хартии устойчивого европейского города.

Реализация первой фазы проекта проходила в 2015-2019 годах. Город Харьков был отобран для участия во второй фазе - в 2019-2023 годах. Реализацию проекта планируется начать в ноябре.

Как сообщил в ходе встречи Михаэль Энгель, проект включает разработку планов интегрированного развития города, устойчивой мобильности, разработку документации для инфраструктурных проектов. Также предполагается выбор крупного проекта в сфере транспорта, для которого будет разработано технико-экономическое обоснование и оказано содействие в поиске источника финансирования, а также будут организованы семинары, учебные поездки и пр. для повышения квалификации сотрудников городского совета.

Игорь Терехов сообщил, что в Харькове реализуют масштабные инфраструктурные проекты, обновляют транспорт, реконструируют парки и скверы, поэтому мнение и участие европейских экспертов в развитии города очень важно и значимо. Он отметил, что городская власть окажет всяческое содействие партнерам из GIZ и готова к плодотворному сотрудничеству и реализации новых проектов.

После встречи Михаэль Энгель отметил, что Харьков - большой мегаполис, с которым интересно работать.

«Основные цели - подготовить два стратегически важных документа: стратегии по интегрированному развитию и мобильности. Эти два документа сегодня есть у каждого большого европейского города. Это как дорожная карта развития. Они будут разработаны в содействии с немецкими, местными экспертами и жителями. Задача - чтобы в планировании города участвовал не только один человек, например, архитектор, а местный бизнес, громада, чтобы всеми усилиями помочь в развитии города и понять, чего хотят харьковчане. Мы не хотим создать стратегии, которые потом будут лежать на полке. Два документа будут включать конкретные шаги реализации, конкретные проекты, которые нужно реализовать в европейском мегаполисе», - сообщил директор проекта GIZ.

После ознакомительного обсуждения проекта с первым вице-мэром представители GIZ встретятся с другими заместителями Харьковского городского головы.