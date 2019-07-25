Главная Новости Власть Геннадий Кернес: В саду Шевченко появится новый фонтан
25.07.2019  08:19   

Геннадий Кернес: В саду Шевченко появится новый фонтан

Новый фонтан планируется открыть ко Дню города у входа в Харьковский зоопарк.


// РЕДПОСТ

Об этом в интервью службе новостей «Харьковские известия» сообщил Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

«После открытия обновленной части сада Шевченко мы уже видим перспективу реконструкции Харьковского зоопарка. И ко Дню города мы откроем в саду Шевченко необычный фонтан, который будет дополнять входную группу зоопарка. Это привлечет внимание харьковчан и гостей нашего города», - отметил Геннадий Кернес.

Он также сообщил, что реконструкция сада Шевченко продолжается, и сейчас идут работы по строительству паркинга.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кернес, сад шевченко, фонтан, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.07 Общество Городской совет выражает соболезнования родным Сергея Пилиграмма 21.07 Политика Геннадий Кернес проголосовал на выборах в Верховную Раду (ФОТО) 21.07 Политика Геннадий Кернес: От новой Рады ждем квалифицированного принятия законов. Надо менять концепцию
 
 

Видео

В Харькове выделят дополнительные средства на дороги, ремонт учреждений образования и спортивных площадок
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 