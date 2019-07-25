25.07.2019 08:19

Геннадий Кернес: В саду Шевченко появится новый фонтан

Новый фонтан планируется открыть ко Дню города у входа в Харьковский зоопарк.



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Об этом в интервью службе новостей «Харьковские известия» сообщил Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

«После открытия обновленной части сада Шевченко мы уже видим перспективу реконструкции Харьковского зоопарка. И ко Дню города мы откроем в саду Шевченко необычный фонтан, который будет дополнять входную группу зоопарка. Это привлечет внимание харьковчан и гостей нашего города», - отметил Геннадий Кернес.



Он также сообщил, что реконструкция сада Шевченко продолжается, и сейчас идут работы по строительству паркинга.