25.07.2019 08:58

В Харькове снесут очередную партию самостроев

Территорию города планируется освободить от 190 объектов.



// izvestia.kharkov.ua

Харьков неоднократно признавали самым комфортным для жизни городом Украины. И это не просто статус, а ежедневная кропотливая работа. Как городских служб, отвечающих за жизнедеятельность полуторамиллионного города, так и контролирующих органов, которые следят, чтобы в городе было все честно, прозрачно и законно.

Особое внимание – малому бизнесу. И как показывает практика, предприниматели готовы обходить налоги, чем работать в правовом поле. А так, чтобы все по закону, город ведет целую кампанию, помогает вывести таких бизнесменов на чистую воду. Хочешь работать - работай честно. Иначе - МАФ город уберет.



В Харькове продолжится кампания по очистке города от самовольно установленных МАФов. Решение о демонтаже очередной партии самостроев приняли на заседании исполкома. Каждый из объектов, отметили в городском совете, установленный незаконно с нарушением правил благоустройства города. А таким, отметили чиновники, на территории Харькова не место.



«Территорию города планируется освободить от 190 объектов. В частности это временные сооружения, элементы телекоммуникационной сети и технические средства регулирования дорожного движения», – сообщил директор Департамента территориального контроля Алексей Калина.



Сама кампания по освобождению города от МАФов продолжается уже не первый год. Согласно подсчетам профильного департамента, горе-предприниматели, захватив землю, установив самострой, уклоняясь от налогов, наносят городу по 10 миллионов убытков. И это ежемесячно. На заседании исполкома приняли решение и о сносе более 120 объектов внешней рекламы. Всего с начала года с улиц города уже убрали почти 300 бывших объектов, установленных с нарушением украинского законодательства.