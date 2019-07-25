25.07.2019 10:23

Геннадий Кернес прокомментировал результаты парламентских выборов

Харьковский городской голова Геннадий Кернес прокомментировал результаты прошедших парламентских выборов в интервью службе новостей «Харьковские известия».



// city.kharkov.ua

По его словам, для Харькова это неожиданный результат, потому что кандидаты от партии «Оппозиционный блок» не прошли в парламент, хотя многое сделали, чтобы завоевать доверие людей. Встречались с ними, помогали решать проблемы, отвечали на вопросы и чувствовали поддержку.

«Произошло то, что во всех округах Харькова, кроме одного, выиграли представители команды «ЗЕ». Если взять пример в Украине Вячеслава Богуслава, то президент «Мотор Сич» проиграл свадебному фотографу. Герой Украины, промышленник, производственник. И таких примеров много. Другой вопрос, что увидим в дальнейшем. Во всяком случае, я уверен, что они должны понимать, зачем их избирали в законодательный орган», - сказал Геннадий Кернес.

По его словам, кандидаты партии «Слуга народа» и их оппоненты соревновались в неравных условиях. У первых изначально был политический бренд и поддержка около 40% избирателей. И результаты парламентских выборов говорят о поддержке президента.

«Люди поддержали президента в его обращениях, что ему нужно собрать команду единомышленников. Если взять пример Харькова - у меня как городского головы есть большинство в городском совете, которое меня конструктивно поддерживает, и мы видим, как развивается Харьков. И если такое большинство в парламенте будет работать над изменением нашей страны к лучшему - значит, все, что хотелось, - сбылось. Давайте подождем, пока можем говорить только об итогах выборов, но о них уже и так много сказали», - ответил на вопрос журналиста Геннадий Кернес.

Он сообщил, что встретится с новоизбранными народными депутатами Украины от Харькова и обсудит совместную работу.

«Я уверен, что встречусь с народными депутатами, буду с ними общаться, находить точки соприкосновения. Писать депутатский запрос умеют все, а чтобы сделать конкретные дела для людей – нужно время. Для этого нужна такая встреча.



Старые, новые технологии, все технологии заключаются в одном - кто завоюет доверие людей. А как его завоевать – знают сами люди», - сказал Геннадий Кернес.