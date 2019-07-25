25.07.2019 10:01

Геннадий Кернес: Мы готовы к местным выборам

Харьковский городской голова Геннадий Кернес примет участие в выборах в органы местного самоуправления.



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Об этом он заявил 24 июля в интервью службе новостей «Харьковские известия», отвечая на вопрос о возможности проведения в Украине досрочных выборов местных органов власти.

«Если будут досрочные местные выборы, то мы к ним готовы. Все зависит от того, какие основания будут вписаны в постановление новой Верховной Рады Украины для проведения внеочередных местных выборов. В любом случае, если есть необходимость перезагрузки в стране, то наша команда к этому готова», - сказал Геннадий Кернес.



Также мэр подчеркнул, что на посту городского головы всегда есть над чем работать. В частности, за последние четыре года в городе было отремонтировано более 4 тыс. подъездов из 20 тыс., которые находятся в коммунальной форме собственности. И эта работа, по мнению Геннадия Кернеса, должна активно продолжаться.



«Входные группы, кровли, фасады, магистрали и внутриквартальные дороги, рекреационные зоны и все места, которые мы любим в Харькове – все их необходимо приводить в порядок. И я уверен в том, что я найду взаимопонимание с харьковчанами в вопросе, что я буду делать на должности городского головы, если они мне снова доверят это высокое право. И наша совместная любовь к Харькову продолжится в дальнейших делах», - подчеркнул Геннадий Кернес.