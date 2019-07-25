Комиссия КМЕС в течении двух лет поможет внедрять в работу харьковской полиции «евростандарты» (ФОТО)

Региональная полиция будет сотрудничать с КМЕС в вопросах борьбы с организованной преступностью
Ближайшие два года харьковская полиция будет сотрудничать с Консультативной миссией Европейского Союза (КМЕС) в вопросах борьбы с организованной преступностью. Об этом шла речь во время рабочей встречи начальника ГУНП в Харьковской области Валерия Сокуренко и координатора регионального представительства КМЕС в Харькове Роберта Жулкевски.
В ходе встречи обсуждались результаты работы харьковской полиции в течение парламентских выборов. Роберт Жулкевски дал высокую оценку действиям правоохранителей и поблагодарил руководство ГУНП за постоянную коммуникацию с представителями международных организаций, которые мониторили избирательный процесс на Харьковщине.
Валерий Сокуренко отметил, что харьковская полиция действовала в рамках действующего законодательства, поэтому была равноудалена от каких-либо политических партий и кандидатов, своевременно реагировала на сообщения о нарушениях во время предвыборной агитации, непосредственно в день выборов, и во время подсчета голосов. «И эти принципы работы полиции останутся неизменными», - отметил Валерий Сокуренко.
Консультационная миссия Европейского союза получила мандат на работу в Украине в течение двух лет. По словам Роберта Жулкевски, приоритетом миссии на этот срок будет взаимодействие харьковской полиции с КМЕС в вопросах борьбы с организованной преступностью.
Глава полицейского главка отметил, что готов продолжить сотрудничество с европейскими партнерами. В том числе, по тем вопросам, которые обсуждались во время встречи: разработка областной программы по общественной безопасности и порядка на 2020-2021 годы, тренинги и семинары для работников полиции и тому подобное.
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