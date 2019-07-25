Главная Новости Власть Геннадий Кернес дал развернутое интервью (ВИДЕО)
25.07.2019  13:11   

Геннадий Кернес дал развернутое интервью (ВИДЕО)

Мэр Харькова о команде единомышленников, о стратегических планах и обновлении команды.


gordonua.com

Источник:   Город Х
 Тэги:  кернес, интервью, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.07 Власть Геннадий Кернес прокомментировал результаты парламентских выборов 25.07 Власть Геннадий Кернес: Мы готовы к местным выборам 25.07 Власть Геннадий Кернес: В саду Шевченко появится новый фонтан
 
 

Видео

Ко Дню города в саду Шевченко откроют новый фонтан. Уже известно, как он будет выглядеть. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 