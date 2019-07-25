25.07.2019 13:25

Наличие общественных туалетов на харьковских пляжах и в парках станет обязательным - Парцхаладзе

В Минрегионстрое планируют внести в Государственные строительные нормы по благоустройству пункт об обязательном обустройстве общественных туалетов на пляжах, в парках и в других рекреационных зонах.



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Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе в Facebook.

"Сейчас Минрегион пересматривает устаревшие строительные нормы по благоустройству. Одно из предложений изменений в ГСН - обязательное обустройство современных туалетов и в достаточном количестве во всех парках, на пляжах и других рекреационных зонах. Например, проектировать их через каждые 700 метров", - рассказал Парцхаладзе.

Он добавил, что строить общественные туалеты в парках и на пляжах будут с соблюдением норм инклюзивности, таких как обустройство специальных универсальных кабин для людей с инвалидностью и других маломобильных групп и проектирование пеленального столика для младенцев.

Также, по словам Парцхаладзе, общественные туалеты будут оборудованы не биотуалетами, а вакуумными санузлами. Их установка не зависит от централизованной канализации, они чище и удобнее в эксплуатации.