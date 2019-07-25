25.07.2019 14:42

Игорь Терехов: В Харькове подготовлено к зиме 70% жилого фонда

Первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов сегодня, 25 июля, провел очередное совещание по подготовке города к зиме.



//city.kharkov.ua

В нем приняли участие руководители коммунальных предприятий, профильных департаментов горсовета, заместители городского головы, главы районных администраций.

По информации Департамента коммунального хозяйства, внутридомовые сети подготовлены к зиме почти в 70% жилых домов.

Особое внимание было уделено Шевченковскому и Киевскому районам, в которых в зимнее время часто происходят аварии на сетях. Игорь Терехов дал поручение ежедневно докладывать ему о подготовке к отопительному сезону в этих районах.

«Шевченковский и Киевский районы тепло получают от ТЭЦ-5, и сети, которые там проложены, не соответствуют строительным нормам и требованиям.

Вчера на сессии горсовета было выделено 20 млн грн финансовой помощи «Харьковским тепловым сетям», чтобы эти два района были подготовлены к осенне-зимнему сезону. Кроме того, в процессе нелегких переговоров мы убедили Мировой банк и в дальнейшем финансировать город для перекладки крупных магистралей.

Тендер скоро будет завершен, и работы будут выполнены. Благодаря поддержке горсовета и инвесторов наверстаем имеющиеся отставания. В целом подготовка в жилом фонде идет по графику», - отметил после совещания первый заместитель городского головы.

По его словам, КП «Харьковводоканал» выполняет работы согласно графику, КСП «Харьковгорлифт» подготовил около 70% домов.

«Ремонтируются дороги, закупаем посыпочный материал, готовим технику. Еженедельно выполняется работа по прочистке ливневок. Начинается листопад, дожди, и ливневки снова забиваются. Чтобы решить проблему, создали аварийные бригады во всех районах», - сообщил Игорь Терехов.

Также по плану готовят к зиме лечебные, образовательные учреждения, спортивные объекты, учреждения культуры, инфраструктурные объекты. В частности, продолжается ремонт путепровода на пр. Льва Ландау, выполняются отделочные работы на новой дороге, соединяющей улицы Рымарскую и Клочковскую.

Кроме того, на совещании было дано поручение ликвидировать имеющиеся разрытия, кронировать деревья, листва которых закрывает дорожные знаки, решить проблему с несанкционированной торговлей арбузами на перекрестках, которая затрудняет движение и создает аварийные ситуации.