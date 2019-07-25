Главная Новости Власть Игорь Терехов: В Харькове подготовлено к зиме 70% жилого фонда
25.07.2019  14:42   

Игорь Терехов: В Харькове подготовлено к зиме 70% жилого фонда

Первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов сегодня, 25 июля, провел очередное совещание по подготовке города к зиме.


//city.kharkov.ua
В нем приняли участие руководители коммунальных предприятий, профильных департаментов горсовета, заместители городского головы, главы районных администраций.
 
По информации Департамента коммунального хозяйства, внутридомовые сети подготовлены к зиме почти в 70% жилых домов. 
 
Особое внимание было уделено Шевченковскому и Киевскому районам, в которых в зимнее время часто происходят аварии на сетях. Игорь Терехов дал поручение ежедневно докладывать ему о подготовке к отопительному сезону в этих районах.   
 
«Шевченковский и Киевский районы тепло получают от ТЭЦ-5, и сети, которые там проложены, не соответствуют строительным нормам и требованиям.
 
Вчера на сессии горсовета было выделено 20 млн грн финансовой помощи «Харьковским тепловым сетям», чтобы эти два района были подготовлены к осенне-зимнему  сезону. Кроме того, в процессе нелегких переговоров мы убедили Мировой банк и в дальнейшем финансировать город для перекладки крупных магистралей.
 
Тендер скоро будет завершен, и работы будут выполнены. Благодаря поддержке горсовета и инвесторов наверстаем имеющиеся отставания. В целом подготовка в жилом фонде идет по графику», - отметил после совещания первый заместитель городского головы.
 
По его словам, КП «Харьковводоканал» выполняет работы согласно графику, КСП «Харьковгорлифт» подготовил около 70% домов.  
 
«Ремонтируются дороги, закупаем посыпочный материал, готовим технику. Еженедельно выполняется работа по прочистке ливневок. Начинается листопад, дожди, и ливневки снова забиваются. Чтобы решить проблему, создали аварийные бригады во всех районах», - сообщил Игорь Терехов.   
 
Также по плану готовят к зиме лечебные, образовательные учреждения, спортивные объекты, учреждения культуры, инфраструктурные объекты. В частности, продолжается ремонт путепровода на пр. Льва Ландау, выполняются отделочные работы на новой дороге, соединяющей улицы Рымарскую и Клочковскую.
 
Кроме того, на совещании было дано поручение ликвидировать имеющиеся разрытия, кронировать деревья, листва которых закрывает дорожные знаки, решить проблему с несанкционированной торговлей арбузами на перекрестках, которая затрудняет движение и создает аварийные ситуации.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, отопительный сезон, харьков
 
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