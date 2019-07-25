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25.07.2019  14:41   

Холодная вода может подорожать на 15%

По словам представителя президента, причиной повышения тарифов на холодную воду может стать рост цен на электричество.


Фото: УНИАН

Водоканалы на фоне повышения цен на электроэнергию для промышленности вследствие запуска рынка электроэнергии с 1 июля хотят увеличить тарифы на холодное водоснабжение на 15%.

Об этом журналистам сообщил представитель президента в правительстве Андрей Герус после сегодняшнего заседания правительства.

«Для украинских предприятий выросла на 30% цена на электроэнергию. Для многих это является проблемой. В первую очередь – для водоканалов. Они уже приходят и просят повысить тариф на холодную воду для населения… Водоканалы уже хотят повысить тариф на холодную воду на 15%», - сказал он. Герус добавил, что повышение цены на электроэнергию стало проблемой для теплогенерирующих и экспортных предприятий.

По его словам, есть несколько вариантов решения проблемы роста цены на электроэнергию для промышленности. Этому могут поспособствовать отдельное постановление Кабинета министров о возложении специальных обязательств, решение Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, по формированию цены на электричество на сутки вперед, а также решение по тарифу от «Укрэнерго».

По словам, если эти механизмы будут задействованы, то уже с 1 сентября цены на электричество для промышленности могут снизиться.

Источник:   УНИАН
 Тэги:  вода, тарифы, харьков, водоканал, обсуждение
 
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