25.07.2019 15:41

Геннадий Кернес: Нам нужно сохранить то, что создается в городе

Харьковский городской голова Геннадий Кернес в интервью изданию «Город Х» прокомментировал случаи вандализма в саду Шевченко.



//city.kharkov.ua

Городской голова спросил: «Кому может прийти на ум купаться в новом озере в саду Шевченко?»

«Мы открыли озеро, а люди раздеваются на глазах у других и начинают заплыв от берега к берегу, назовем это - от борта к борту. Там осталось только разметку сделать, что это заплыв в бассейн. Или как? И люди сидят, никто не сделает замечания, потому что могут тебя оскорбить или еще что-то. Для этого нужна охрана, а охрана стоит денег. Я помню, когда мы делали набережную. Только начали реконструкцию, а утром нам докладывают: пять шаров украли, 15 скамеек разломали, урны украли, туи посадили - туи украли, цветы украли. Это сегодня мы привыкли к тому, что есть, а раньше мы делали все на свой страх и риск. Цветы высаживали в парке Горького и понимали, что на следующий день их не будет, и мы были готовы», - прокомментировал в интервью Геннадий Кернес.

При этом городской голова отметил, что сейчас большинство людей бережно относятся к тому, что создается в городе, к красоте, которая их окружает, и задача – сохранить все, что делается.

«А делаем мы это вместе, это не я делаю, а мы вместе с харьковчанами», - сказал городской голова.