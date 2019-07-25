Главная Новости Власть Геннадий Кернес: Нам нужно сохранить то, что создается в городе
25.07.2019  15:41   

Геннадий Кернес: Нам нужно сохранить то, что создается в городе

Харьковский городской голова Геннадий Кернес в интервью изданию «Город Х» прокомментировал случаи вандализма в саду Шевченко.


//city.kharkov.ua
Городской голова спросил: «Кому может прийти на ум купаться в новом озере в саду Шевченко?»
 
«Мы открыли озеро, а люди раздеваются на глазах у других и начинают заплыв от берега к берегу, назовем это - от борта к борту. Там осталось только разметку сделать, что это заплыв в бассейн. Или как? И люди сидят, никто не сделает замечания, потому что могут тебя оскорбить или еще что-то. Для этого нужна охрана, а охрана стоит денег. Я помню, когда мы делали набережную. Только начали реконструкцию, а утром нам докладывают: пять шаров украли, 15 скамеек разломали, урны украли, туи посадили - туи украли, цветы украли. Это сегодня мы привыкли к тому, что есть, а раньше мы делали все на свой страх и риск. Цветы высаживали в парке Горького и понимали, что на следующий день их не будет, и мы были готовы», - прокомментировал в интервью Геннадий Кернес.  
 
При этом городской голова отметил, что сейчас большинство людей бережно относятся к тому, что создается в городе, к красоте, которая их окружает, и задача – сохранить все, что делается.
 
«А делаем мы это вместе, это не я делаю, а мы вместе с харьковчанами», - сказал городской голова.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  кернес, вандалы, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.07 Власть Геннадий Кернес поздравляет харьковских студентов с успешным выступлением на чемпионате Европы по футзалу 25.07 Власть Геннадий Кернес дал развернутое интервью (ВИДЕО) 25.07 Власть Геннадий Кернес прокомментировал результаты парламентских выборов
 
 

Видео

Перекрито канал постачання контрафактних тютюнових виробів до Харківської області. ФОТО. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 