25.07.2019 17:40

Харьковским козлам и баранам раздадут ИНН

В Украине с 2022 будет вводиться электронная идентификация баранов и коз.



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К этому времени владельцев животных планируют обеспечить электронными бирками, а также внести изменения в базу данных Единого государственного реестра животных, которые позволят фиксировать код электронного идентификатора.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Бирки с радиочастотным идентификатором вводить только для поголовья приплода овец и коз, родившегося в 2022 году. Замена уже установленных на животных обычных пластиковых бирок на электронные не предвидится.

В ведомстве рассчитывают, что такие нововведения облегчат осуществления ветеринарно-санитарных мероприятий и позволят интегрироваться в общеевропейский рынок продукции животноводства.