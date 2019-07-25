Харьковским козлам и баранам раздадут ИНН

В Украине с 2022 будет вводиться электронная идентификация баранов и коз.
К этому времени владельцев животных планируют обеспечить электронными бирками, а также внести изменения в базу данных Единого государственного реестра животных, которые позволят фиксировать код электронного идентификатора.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Бирки с радиочастотным идентификатором вводить только для поголовья приплода овец и коз, родившегося в 2022 году. Замена уже установленных на животных обычных пластиковых бирок на электронные не предвидится.
В ведомстве рассчитывают, что такие нововведения облегчат осуществления ветеринарно-санитарных мероприятий и позволят интегрироваться в общеевропейский рынок продукции животноводства.
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