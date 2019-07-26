Главная Новости Власть Каскад и пробивку на Клочковской откроют ко Дню города, – Игорь Терехов (ФОТО)
26.07.2019  08:49   

Каскад и пробивку на Клочковской откроют ко Дню города, – Игорь Терехов (ФОТО)

В саду Шевченко полным ходом идут работы по реконструкции последней четвертой очереди рекреационной зоны.


// city.kharkov.ua

Речь о участке рядом с дельфинарием с выходом на улицу Клочковскую.

В мэрии рассказали, когда все должно быть готово.

«К 23 августа мы планируем полностью завершить работы по Каскаду и открыть его к 23 августа. Теперь о пробивке на Клочковской. Дорога полностью сегодня готова к эксплуатации. Сейчас идут отделочные работы подпорных стен и выставление света. И ко Дню города мы рассчитываем, что она заработает в полном объеме», – рассказал первый вице-мэр Игорь Терехов.

Тэги:  терехов, сад шевченко, харьков, пробивка, каскад, клочковская, день харькова
 
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