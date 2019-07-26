Каскад и пробивку на Клочковской откроют ко Дню города, – Игорь Терехов (ФОТО)

В саду Шевченко полным ходом идут работы по реконструкции последней четвертой очереди рекреационной зоны.
Речь о участке рядом с дельфинарием с выходом на улицу Клочковскую.
В мэрии рассказали, когда все должно быть готово.
«К 23 августа мы планируем полностью завершить работы по Каскаду и открыть его к 23 августа. Теперь о пробивке на Клочковской. Дорога полностью сегодня готова к эксплуатации. Сейчас идут отделочные работы подпорных стен и выставление света. И ко Дню города мы рассчитываем, что она заработает в полном объеме», – рассказал первый вице-мэр Игорь Терехов.
Конкретность и прагматизм – девиз дня. Берясь за любое дело, подумайте о том, нужно ли оно вам и что вы с этого получите. А то, может быть, и браться за него не стоит?
Рабочая неделя заканчивается преимущественно пасмурной погодой. Ночью в городе без осадков, по области местами небольшой кратковременный дождь. Днем дождь, местами гроза.
«Виновниками торжества» выступают администраторы корпоративных и домашних сетей, баз данных, почтовых систем, программных комплексов и другие «бойцы невидимого фронта».
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давл.:
ветер: