26.07.2019 10:44

Тихая зона: Геннадий Кернес прокомментировал реконструкцию «Зеленого Гая»

Петиция с просьбой реконструировать харьковский парк «Зеленый Гай» собрала необходимое количество голосов



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Мэр Харькова Геннадий Кернес ответил на петицию, которую разместит на сайте горсовета Виталий Капшитарь. Автор петиции, поддержанный более 5 тыс горожан, просил горсовет реконструировать парк . В частности, по его мнению, в парке необходимо провести ландшафтные работы, установить освещение и аттракционы, детские и спортивные площадки, восстановить большую и малую сцены, установить ограждение и привести в порядок водоем, у парка.

Ответ градоначальника был опубликован на сайте горсовета.

Из ответа следует, что сейчас в парке убирают территорию, вывозят мусор. В 2018 году там восстановили наружное освещение на центральной аллее, отремонтировали скамейки. С целью предотвращения несчастных случаев и травматизма коммунальщики демонтировали аттракционы, непригодные для эксплуатации.

«Поскольку территория парка в перспективе рассматривается как тихая зона отдыха, установка новых аттракционов не планируется», - отметил мэр.

Также Кернес добавил, что работы по разработке проектной документации на восстановление элементов благоустройства дорожек, зеленых зон и площадок в северной части парка «Зеленый Гай» внесены в титульный список на 2019 год.

По данным Кернеса, сегодня проектная документация на ремонтные работы находится на стадии разработки, ею предусмотрено, в частности, установление детской площадки, площадки для выгула собак, восстановление парковых дорожек, установка скамеек и урн.

Работы по изготовлению проектной документации на реконструкцию сетей наружного освещения включены в список на 2019 год. Проектная документация предусматривает обустройство наружного освещения на существующем детской площадке и в новых зонах, которые планируют обустроить в северной части парка.

«После разработки и согласования проектной документации в полном объеме в соответствии с действующим законодательством планируется выполнение монтажно-строительных работ на вышеупомянутом объекте», - подытожил мэр.

На сайте Харьковского горсовета подчеркивется:

«На сегодня проектная документация на указанные работы находится на стадии разработки, предусматривающей, в частности, выполнение таких работ на территории вышеупомянутого объекта

- установление детской площадки площадью 592,18 м2 с песчаным покрытием, обустроенного игровыми элементами: два детских игровые комплексы, песочница , горка, карусель и три качели;

- установление площадки для выгула собак площадью 588,34 м2 с покрытием из гранотсева, который будет насчитывать 9 единиц оборудования;

- восстановление парковых дорожек из асфальтобетона площадью 2825,8 м2;

- установление дополнительных малых архитектурных форм: ряды и урн.