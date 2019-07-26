Главная Новости Власть За хоромы в Харькове заплачено налогов больше, чем за кафе и офисные помещения
26.07.2019  15:26   

За хоромы в Харькове заплачено налогов больше, чем за кафе и офисные помещения

Почти 90 тысяч жителей Харьковщины живут в элитных условиях и получили уведомления от фискалов на уплату налога за "излишки" площади.


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По сообщению Главного управления ГФС в Харьковской области владельцы жилой и нежилой недвижимости в первом полугодии 2019 року уплатили в местные бюджеты 153,5 млн. грн. налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Поступления этого налога выросли по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 26,9 млн. грн. или на 21,2 %.

Юридические лица направили в бюджет 124,4 млн. грн. налога, что на 14,1 млн. грн. больше прошлогоднего показателя. Почти вдвое выросли поступления налога от граждан - владельцев недвижимости. С начала года ими уплачено 29, 1 млн. грн.

В ведомстве отмечают, что на Харьковщине 89 тыс. гражданам направлены налоговые уведомления - решения на уплату налога на недвижимое имущество.

Уплатить налог граждане должны в течение 60 дней со дня вручения уведомления - решения.  

Источник:   ГУ ГФС по Харьковской области
 Тэги:  налог, недвижимость, харьков
 
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