27.07.2019 20:56

Геннадий Кернес встретился с жителями Основы и Жихаря (ФОТО)

В центре поселка Жихарь и около гимназии №34 городской голова принял заявления и жалобы людей, а также обсудил с ними проблемы района.



://city.kharkov.ua

26 июля Харьковский городской голова Геннадий Кернес провел рабочие встречи в Основянском районе. В центре Жихаря на площади около Вечного огня и на улице Локомотивной около местной школы собрались несколько сотен местных жителей. Они передали мэру заявления на материальную помощь, озвучили предложения по реконструкции и жалобы на работу коммунальных, транспортных и правоохранительных служб.

Поселок Жихарь - это, в основном, частный сектор, и одна из главных его проблем - подтопление. В этой части района нет канализации, ни хозяйственной, ни ливневой, во многих домах организованы сточные ямы (в том числе несогласованные), домовладения регулярно заливают талые и сточные воды.

Геннадий Кернес сообщил жителям, что городской совет готов начать разработку проекта подключения к городской канализации домов по улицам Маршака, Гетманской, Слизневского, Интернациональной, Лазаревича и многих других. Что касается ливневой канализации, то ее строительство будет связано с реконструкцией местных дорог, на состояние которых тоже много жалоб. На сегодня большинство дорог здесь - грунтовые, ремонтные службы используют там грейдерную технику. На встрече прозвучала информация о том, что ул. Тернопольская, где расположены местный детский сад и еще несколько социальных объектов, - первая на ремонт и асфальтирование.

С городом поселок Жихарь связывает единственный автобусный маршрут №68, и люди рассказали, что из-за разбитой дороги маршрутки не доезжают до конечной остановки. По словам городского головы, эта трасса разбивается грузовиками, которые незаконно вывозят песок из местного карьера, и пока это не прекратится, проблема не решится. По словам мэра, он намерен обратиться по этому вопросу к правоохранителям. Что касается компетенции города, то по просьбам жихарцев будут отремонтированы подходы к остановкам и сами остановочные павильоны. В планах горсовета - разработка троллейбусной линии в поселок - такой, какая сейчас строится на Северную Салтовку.

Самое эмоциональное обсуждение вызвала проблема незаконного распространения наркотических средств в районе. И в Жихаре, и около гимназии №34 харьковчане рассказывали, что улицы полны так называемых «закладок» и надписей, рекламирующих продажу наркотиков в Интернете. Прямо на встрече Геннадий Кернес позвонил одному из заместителей руководителя полиции города и пригласил его ответить на вопросы людей. Он приехал через некоторое время и записал адреса, где чаще всего видят «закладчиков». Городской голова, в свою очередь, сообщил, что в районе будет организован осмотр безхозных помещений, где образуется криминальная среда.

Уже в ближайшие дни начнется реконструкция ул. Машинистов, которая ведет к гимназии №34. В школе учатся дети из двух районов, Основянского и Слободского, и по дороге к ней - активное движение транспорта и пешеходов. По информации Департамента строительства и дорожного хозяйства, работы на ул. Машинистов включают капитальный ремонт проезжей части, организацию тротуаров, обрезку деревьев и упорядочение сетей, которые будут выполнены до конца текущего года.