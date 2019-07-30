Игорь Терехов: Харьков будет развивать сотрудничество с китайским городом Аньшань

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов провел встречу с делегацией народного правительства города Аньшань (КНР).
Стороны обсудили возможности сотрудничества в самых различных направлениях.
Первый заместитель мэра Аньшаня Жун Ванг сообщил, что у них в городе проживают 3,6 млн человек, и он считается «стальной столицей» Китая, поскольку является крупным центром добычи железной руды и черной металлургии.
«Тем не менее, нас интересует сотрудничество в разных сферах. Мы заинтересованы в обмене передовыми технологиями и научными достижениями, а также хотим ознакомить наших бизнесменов с возможностями сделать инвестиции в ваш город. Нас интересует взаимная торговля, поставка различных товаров друг другу. Уверен, что если мы все вместе приложим усилия, то обязательно достигнем позитивного результата», – отметил Жун Ванг.
Игорь Терехов подтвердил, что Харьков заинтересован в таком сотрудничестве.
«Аньшань – крупнейший город в металлургической отрасли в Китае. А поскольку Харьков – город машиностроения, то нам важно, чтобы промышленные предприятия имели активные взаимовыгодные связи с Китаем. Наша бизнес-делегация может поехать в Аньшань, чтобы посмотреть, какие точки соприкосновения у нас есть, какие контракты можно подписать между харьковскими и китайскими бизнесменами. Но этим мы не ограничиваемся. Культура, спорт, образование – это тоже возможные направления сотрудничества», – сообщил Игорь Терехов.
Также во время встречи он предложил установить контакты между зоопарками двух городов для возможного обмена животными.
В итоге стороны договорились подписать в будущем протокол о намерениях и сотрудничестве.
Хорошее время, чтобы навести порядок в любых сферах – от работы до личной жизни. Но не переусердствуйте с требовательностью к себе и другим, чтобы избежать конфликтов!
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