30.07.2019 17:12

Игорь Терехов: Харьков будет развивать сотрудничество с китайским городом Аньшань

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов провел встречу с делегацией народного правительства города Аньшань (КНР).



// city.kharkov.ua

Стороны обсудили возможности сотрудничества в самых различных направлениях.



Первый заместитель мэра Аньшаня Жун Ванг сообщил, что у них в городе проживают 3,6 млн человек, и он считается «стальной столицей» Китая, поскольку является крупным центром добычи железной руды и черной металлургии.



«Тем не менее, нас интересует сотрудничество в разных сферах. Мы заинтересованы в обмене передовыми технологиями и научными достижениями, а также хотим ознакомить наших бизнесменов с возможностями сделать инвестиции в ваш город. Нас интересует взаимная торговля, поставка различных товаров друг другу. Уверен, что если мы все вместе приложим усилия, то обязательно достигнем позитивного результата», – отметил Жун Ванг.



Игорь Терехов подтвердил, что Харьков заинтересован в таком сотрудничестве.



«Аньшань – крупнейший город в металлургической отрасли в Китае. А поскольку Харьков – город машиностроения, то нам важно, чтобы промышленные предприятия имели активные взаимовыгодные связи с Китаем. Наша бизнес-делегация может поехать в Аньшань, чтобы посмотреть, какие точки соприкосновения у нас есть, какие контракты можно подписать между харьковскими и китайскими бизнесменами. Но этим мы не ограничиваемся. Культура, спорт, образование – это тоже возможные направления сотрудничества», – сообщил Игорь Терехов.



Также во время встречи он предложил установить контакты между зоопарками двух городов для возможного обмена животными.



В итоге стороны договорились подписать в будущем протокол о намерениях и сотрудничестве.