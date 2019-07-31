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31.07.2019  09:01   

Проект БТИ «Агент Х» показал свою эффективность

Проект «Агент Х», который уже полгода реализуется на базе коммунального предприятия «БТИ», ежедневно помогает улучшать сервис услуг.


//izvestia.kharkov.ua

Эффективность єсперимента отметил директор Департамента регистрации Олег Дробот.

«Полгода назад был внедрен проект "Агент Х", который начал свою деятельность также на базе предприятия "БТИ", а затем был внедрен во всех центрах предоставления административных услуг, который постоянно в автоматическом режиме собирает обратную связь от харьковчан о предоставлении различных административных услуг позволяет нам всячески ежедневно улучшать сервис, который предоставляется в городских учреждениях», – рассказал он.

Напомним, в рамках проекта можно оставить отзывы о работе БТИ. Нужно отсканировать QR-код, который есть на столах администраторов, и заполнить анкету. Также можно оставить свои пожелания.

«Участие в проекте уже приняли сотни людей. Их отзывы и пожелания помогают улучшать сервис, а это важно, – говорит Олег Дробот, – ведь сейчас в городе ведется реконструкция старого здания "БТИ". Благодаря обратной связи с харьковчанами удается видеть понимание которые они видят пидоходы в предоставлении услуг».
 
К тому же подобный проект  планируют внедрить и в новом помещении «Дома недвижимости».

Также, добавил Олег Дробот, оставить отзывы о работе "БТИ" можно, позвонив на горячую линию Департамента регистрации.

Тэги:  бти, агент икс, дробот, харьков
 
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