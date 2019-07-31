Проект БТИ «Агент Х» показал свою эффективность

Проект «Агент Х», который уже полгода реализуется на базе коммунального предприятия «БТИ», ежедневно помогает улучшать сервис услуг.
Эффективность єсперимента отметил директор Департамента регистрации Олег Дробот.
«Полгода назад был внедрен проект "Агент Х", который начал свою деятельность также на базе предприятия "БТИ", а затем был внедрен во всех центрах предоставления административных услуг, который постоянно в автоматическом режиме собирает обратную связь от харьковчан о предоставлении различных административных услуг позволяет нам всячески ежедневно улучшать сервис, который предоставляется в городских учреждениях», – рассказал он.
Напомним, в рамках проекта можно оставить отзывы о работе БТИ. Нужно отсканировать QR-код, который есть на столах администраторов, и заполнить анкету. Также можно оставить свои пожелания.
«Участие в проекте уже приняли сотни людей. Их отзывы и пожелания помогают улучшать сервис, а это важно, – говорит Олег Дробот, – ведь сейчас в городе ведется реконструкция старого здания "БТИ". Благодаря обратной связи с харьковчанами удается видеть понимание которые они видят пидоходы в предоставлении услуг».
К тому же подобный проект планируют внедрить и в новом помещении «Дома недвижимости».
Также, добавил Олег Дробот, оставить отзывы о работе "БТИ" можно, позвонив на горячую линию Департамента регистрации.
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