Главная Новости Власть Игорь Терехов: Мы подкорректируем маршрут марафона «Освобождение», чтобы не доставлять неудобства харьковчанам
01.08.2019  09:21   

Игорь Терехов: Мы подкорректируем маршрут марафона «Освобождение», чтобы не доставлять неудобства харьковчанам

Ко Дню города в Харькове пройдет традиционный марафон «Освобождение». В этом году хотят изменить его маршрут.


// city.kharkov.ua

Бегуны из-за границы, со всех уголков Украины, и все любители бега Харькова готовятся к 34 международному легкоатлетическому марафону «Освобождение». Традиционно он проходит во второй половине августа и превращает улицы города в мощный спортивный праздник.

У каждого из участников еще есть время выбрать дистанцию. Испытать свои силы можно в десятикилометровке, полумарафоне и марафоне. Новички же могут присоединиться к массовому забегу на три километра.

Однако в этом году организаторы внесут некоторые изменения.
 
«Мы традиционно проводим марафон, приуроченный ко Дню освобождения Харькова, 23 августа. В прошлом году мы получили много нареканий от жителей города за то, что перекрываем движение, и люди не могут накануне праздника добраться из дома на работу и с работы домой. Поэтому в этот раз мы рассмотрим возможность изменения маршрута так, чтобы не доставлять неудобства харьковчанам», – рассказал первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Окончательный вердикт по коррекциям маршрута марафона специалисты должны принять до конца недели. После информация будет обнародована.

В прошлом году 33-й международный марафон «Освобождение» собрал более четырех тысяч участников. К забегам присоединились профессионалы, бегуны-любители, особые спортсмены, гости из украинских городов, стран ближнего зарубежья и городов-побратимов Харькова. Львиную долю составили харьковчане, которые следуют лозунгу «В здоровом теле здоровый дух».

Тэги:  терехов, марафон, освобождение, харьков
 
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