Главная Новости Власть Геннадий Кернес поздравил с днем рождения почетного харьковчанина Олега Демина
01.08.2019  10:45   

Геннадий Кернес поздравил с днем рождения почетного харьковчанина Олега Демина

Харьковский городской голова Геннадий Кернес 1 августа поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, Почетного гражданина Харьковской области Олега Демина.


// city.kharkov.ua

«Ваша жизнь - пример самоотверженного труда и высокого профессионализма. От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Пусть радость и хорошее настроение сопровождают всегда, а каждый день наполняет Вас энергией, дарит оптимизм и воодушевление. Мира, добра и согласия Вам, Вашим родным и близким», - говорится в поздравлении городского головы.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  день рождения, кернес, поздравление, харьков
 
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