Геннадий Кернес поздравил с днем рождения почетного харьковчанина Олега Демина

Харьковский городской голова Геннадий Кернес 1 августа поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, Почетного гражданина Харьковской области Олега Демина.
«Ваша жизнь - пример самоотверженного труда и высокого профессионализма. От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Пусть радость и хорошее настроение сопровождают всегда, а каждый день наполняет Вас энергией, дарит оптимизм и воодушевление. Мира, добра и согласия Вам, Вашим родным и близким», - говорится в поздравлении городского головы.
Звезды обещают очень продуктивный день, если вы не будете давить на окружающих. Из-за желания покомандовать другим не исключено соперничество в любых сферах жизни.
С самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Без существенных осадков.
О том, насколько «мокрой» будет осень, судили по погоде в 1 августа.
влажн.:
давл.:
ветер: