01.08.2019 10:45

Геннадий Кернес поздравил с днем рождения почетного харьковчанина Олега Демина

Харьковский городской голова Геннадий Кернес 1 августа поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, Почетного гражданина Харьковской области Олега Демина.



// city.kharkov.ua

«Ваша жизнь - пример самоотверженного труда и высокого профессионализма. От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Пусть радость и хорошее настроение сопровождают всегда, а каждый день наполняет Вас энергией, дарит оптимизм и воодушевление. Мира, добра и согласия Вам, Вашим родным и близким», - говорится в поздравлении городского головы.