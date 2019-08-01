01.08.2019 12:07

Вступили в силу изменения при получении загранпаспортов для домашних любимцев

Через свою страницу Госпотребслужба предупредила харьковчан-владельцев домашних животных (кошек, собак): изменены правила сопровождения домашних животных ветеринарно-санитарным паспортом.



http://kh-consumer.gov.ua/?p=5356

Приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 1 августа 2014 № 288, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 3 октября 2014 под № 1202/25979, внесенные изменения в Правила заполнения, хранения, списания ветеринарных документов и требований к их учету, в частности в части определение единой формы бланка ветеринарно-санитарного паспорта на домашнее животное (домашние животные - кошки, собаки).

Основанием для оформления ветеринарно-санитарного паспорта является:

1) клинический осмотр животного;

2) наличие соответствующих диагностических, профилактически лечебных обработок (дегельминтизации), включая исследования и прививки (бешенство и другие инфекционные болезни в зависимости от вида животного). Выдача ветеринарно-санитарного паспорта на животное предусмотрена Законом Украины «О ветеринарной медицине» и входит в перечень платных административных услуг, предоставляемых Держпродспоживслужбою, органами и учреждениями, которые принадлежат к сфере ее управления.

Размер платы за их предоставление, утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 9 июня 2011 года № 641 и составляет 51 грн. 29 коп.

Выдача ветеринарно-санитарного паспорта неустановленного образца учреждениями неуполномоченными на их выдачу была основанием для многочисленных запросов других контролирующих служб, которые приводят к проведению соответствующих расследований.

Обращаем внимание, что в настоящее время право предоставления данной государственной услуги имеют только государственные учреждения ветеринарной медицины, в частности государственные больницы ветеринарной медицины (района, города, области).

Основания для отказа в выдаче ветеринарно-санитарного паспорта определенные частью седьмой статьи 32 Закона Украины «О ветеринарной медицине» и предусматривают:

1) несоблюдение ветеринарно-санитарных мероприятий, предусмотренных законодательством; осложнения эпизоотической ситуации на соответствующей территории, мощности (объекте);

2) невозможность непосредственного осмотра объекта государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора;

3) отсутствие документального подтверждения эпизоотического благополучия местности происхождения и ветеринарно-санитарного состояния объектов; отсутствие необходимой ветеринарной обработки животных, их карантин, соответствующих исследований и / или экспертного заключения. Ветеринарно-санитарный паспорт на животное действует до момента его смерти.

Для сопровождения домашних животных при их перемещении за пределы территории нашего государства с 01.06.2018 во внимание будут браться только ветеринарно-санитарные паспорта установленного образца, содержание которых размещены в сети интернет, в частности на сайте Верховной Раде Украины по ссылке.