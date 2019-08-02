02.08.2019 12:49

Игорь Терехов: Ко Дню города в Харькове откроют новую дорогу

Новая дорога, которая станет продолжением улицы Скрипника, соединит центр города - улицы Сумскую и Пушкинскую - с улицей Клочковской.



//city.kharkov.ua

С ходом ремонтных работ сегодня, 2 августа, ознакомился первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов.

Он отметил, что на новом участке продолжения ул. Скрипника уже уложен нижний слой асфальта, вдоль дороги установлены отбойники.

До 10 августа проезжую часть заасфальтируют верхним слоем, затем там нанесут разметку и установят дорожные знаки.

«Это очень хорошая и нужная пробивка для города. На этом участке был выполнен большой объем работ, которые изначально не были запланированы. В частности, с двух сторон дороги пришлось устанавливать большие подпорные стены из бетона, а также переносить множество коммуникаций», - сообщил Игорь Терехов.

Открыть новую дорогу планируют к 23 августа. К этой дате коммунальщики облицуют бетонные ограждения керамогранитом.

«Огромная просьба - не рисовать граффити на подпорных стенах. Мы там сделаем красивый навесной фасад из керамогранита, и очень жалко, если здесь появятся рисунки, а нашим коммунальным службам придется их смывать», - подчеркнул первый вице-мэр.