02.08.2019 13:41

Весной 2020 года мы откроем паркинг в полном объеме - Игорь Терехов

В городе продолжается строительство многоуровневого паркинга.



//city.kharkov.ua

Многоуровневый паркинг возле Харьковского национального театра оперы и балета планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году.

Об этом сегодня, 2 августа, сообщил первый вице-мэр Харькова головы Игорь Терехов.

По его словам, сейчас на объекте активно ведутся строительные работы, и уже к новому году планируется завершить бетонный каркас. «Это каркасное многоуровневое здание, конструктив которого выполняется из монолитных железобетонных плит. Весной 2020 года мы откроем паркинг в полном объеме», - отметил Игорь Терехов.

Напомним, многоуровневый паркинг за оперным театром будет рассчитан на 300 парковочных мест.