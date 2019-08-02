Главная Новости Власть Весной 2020 года мы откроем паркинг в полном объеме - Игорь Терехов
02.08.2019  13:41   

Весной 2020 года мы откроем паркинг в полном объеме - Игорь Терехов

В городе продолжается строительство многоуровневого паркинга.


//city.kharkov.ua
Многоуровневый паркинг возле Харьковского национального театра оперы и балета планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году.
 
Об этом сегодня, 2 августа, сообщил первый вице-мэр Харькова головы Игорь Терехов.
 
По его словам, сейчас на объекте активно ведутся строительные работы, и уже к новому году планируется завершить бетонный каркас. «Это каркасное многоуровневое здание, конструктив которого выполняется из монолитных железобетонных плит. Весной 2020 года мы откроем паркинг в полном объеме», - отметил Игорь Терехов. 
 
Напомним, многоуровневый паркинг за оперным театром будет рассчитан на 300 парковочных мест.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, паркинг, харьков
 
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