02.08.2019 14:49

Игорь Терехов ознакомился с ходом реконструкции здания БТИ (ФОТО)

Первый вице-мэр Харькова сегодня, 2 августа, ознакомился с ходом реконструкции здания БТИ на пл. Павловской, 4, где планируется открыть первый в Украине «Будинок нерухомості».



Игорь Терехов ознакомился с ходом реконструкции здания БТИ (ФОТО)



Как сообщил генподрядчик, в здании уже проведены инженерные коммуникации и рабочие перешли к отделочным работам. Все работы идут по графику.

В «Будинку нерухомості» перешли к отделочным работам

«Фактически мы проводим полную реконструкцию старого здания БТИ, - отметил Игорь Терехов. - Это сложный проект, потому что здесь непростой фундамент, высокий уровень грунтовых вод. Это историческое здание, и нам пришлось выполнить реабилитационные работы буквально на каждом метре. Если будем идти по графику, то объект планируется сдать в эксплуатацию до 1 января 2020 года».

Директор Департамента регистрации Олег Дробот отметил, что задача «Будинку нерухомості» - объединить в одном здании все услуги, связанные с недвижимостью, повысить уровень обслуживания граждан при получении справок, документов или тематической информации.

«В просторных фронт-офисах мы соберем максимальное количество услуг, чтобы в одном месте можно было решить вопросы, связанные с этой сферой. Мы создадим условия, чтобы харьковчанин мог за один раз получить необходимые документы и решить вопросы по регистрации недвижимости, проведению реконструкций, строительства, перепланировок, процедуре наследования, получению архивной информации, проведению операций купли-продажи, обмена, дарения и так далее. Также здесь будут предоставляться бесплатные консультации», - сообщил Олег Дробот.

Напомним, что пока здание БТИ реконструируют, бюро работает на первом этаже Центрального универмага (пл. Павловская, 1/3).