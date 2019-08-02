02.08.2019 16:36

Как нацгвардейцы охраняют порядок в Харькове: права и обязанности бойцов патруля

С 1 августа военнослужащие Национальной гвардии Украины охраняют общественный порядок в составе самостоятельных пеших патрулей.



// НГУ

Такие патрули введены по всей Украине. В Харькове на путрулирование выходят гвардейцы 5-й Слобожанской бригады.



Около сотни бойцов будут охранять общественный порядок в Харькове и области пять дней в неделю, с 16:00 до 22:00.



Во время патрулирования гвардейцей эпикируют и вооружают в соответствии с Законом Украины «О Национальной гвардии Украины»: спецсредствами и штатным оружием. У военнызх также есть планшеты, подключенные к информационному порталу Нацполиции. Это позволяет в режиме «он-лайн» следить за оперативной обстановкой в ​​районе выполнения задач.



В зависимости от криминогенной ситуации, гвардейские патрули будут привлекаться в те районы города, где обстановка более напряженная. Так, в первый день патрулирования бойцы отправились в Холодногорский, Основянский и Московский районы Харькова, а также в Мерефу.



Какие полномочия имеют патрули Нацгвардии



В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 13 Закона Украины «О Национальной гвардии Украины» военнослужащие Нацгвардии Украины при привлечении к выполнению задач по охране общественного порядка имеют право осуществлять превентивные и полицейские меры принуждения в соответствии с Законом Украины «О Национальной полиции».



В частности, в статье 31 закона предусмотрен такой перечень превентивных мер:

- проверка документов лица;

- опрос лица;

- поверхностная проверка и осмотр;

- остановки транспортного средства;

- требование оставить место и ограничения доступа к определенной территории;

- ограничение передвижения лица, транспортного средства или фактического владения вещью;

- проникновение в жилье или другое владение лица;

- проверка соблюдения требований разрешительной системы органов внутренних дел;

- применение технических приборов и технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, средств фото- и киносъемки, видеозаписи;

- проверка соблюдения ограничений, установленных законом в отношении лиц, находящихся под административным надзором, и других категорий лиц;

- полицейское опеки.



Статья 42 Закона Украины «О Национальной полиции» определяет конкретный перечень полицейских мер принуждения: физическое воздействие, применение специальных средств и огнестрельного оружия.