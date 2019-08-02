Как нацгвардейцы охраняют порядок в Харькове: права и обязанности бойцов патруля

С 1 августа военнослужащие Национальной гвардии Украины охраняют общественный порядок в составе самостоятельных пеших патрулей.
Такие патрули введены по всей Украине. В Харькове на путрулирование выходят гвардейцы 5-й Слобожанской бригады.
Около сотни бойцов будут охранять общественный порядок в Харькове и области пять дней в неделю, с 16:00 до 22:00.
Во время патрулирования гвардейцей эпикируют и вооружают в соответствии с Законом Украины «О Национальной гвардии Украины»: спецсредствами и штатным оружием. У военнызх также есть планшеты, подключенные к информационному порталу Нацполиции. Это позволяет в режиме «он-лайн» следить за оперативной обстановкой в районе выполнения задач.
В зависимости от криминогенной ситуации, гвардейские патрули будут привлекаться в те районы города, где обстановка более напряженная. Так, в первый день патрулирования бойцы отправились в Холодногорский, Основянский и Московский районы Харькова, а также в Мерефу.
Какие полномочия имеют патрули Нацгвардии
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 13 Закона Украины «О Национальной гвардии Украины» военнослужащие Нацгвардии Украины при привлечении к выполнению задач по охране общественного порядка имеют право осуществлять превентивные и полицейские меры принуждения в соответствии с Законом Украины «О Национальной полиции».
В частности, в статье 31 закона предусмотрен такой перечень превентивных мер:
- проверка документов лица;
- опрос лица;
- поверхностная проверка и осмотр;
- остановки транспортного средства;
- требование оставить место и ограничения доступа к определенной территории;
- ограничение передвижения лица, транспортного средства или фактического владения вещью;
- проникновение в жилье или другое владение лица;
- проверка соблюдения требований разрешительной системы органов внутренних дел;
- применение технических приборов и технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, средств фото- и киносъемки, видеозаписи;
- проверка соблюдения ограничений, установленных законом в отношении лиц, находящихся под административным надзором, и других категорий лиц;
- полицейское опеки.
Статья 42 Закона Украины «О Национальной полиции» определяет конкретный перечень полицейских мер принуждения: физическое воздействие, применение специальных средств и огнестрельного оружия.
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