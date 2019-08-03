Геннадий Кернес поздравил с днем рождения почетного харьковчанина Илью Гельфгата

Мэр Харькова сегодня, 3 августа, поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, преподавателя Харьковского физико-математического лицея №27 Илью Гельфгата.
Любое недовольство сегодня раздуется до размеров вселенской катастрофы. Поэтому старайтесь направить кипучую энергию в какое-нибудь мирное и главное, позитивное русло.
Если суббота еще подходит для отдыха на природе, то воскресный день захочется провести под пледом за просмотром сериала.
Праздник бахчевых берёт начало в Америке, которая занимает первое место по количеству поедания арбуза.
влажн.:
давл.:
ветер: