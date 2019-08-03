03.08.2019 12:47

Геннадий Кернес поздравил с днем рождения почетного харьковчанина Илью Гельфгата

Мэр Харькова сегодня, 3 августа, поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, преподавателя Харьковского физико-математического лицея №27 Илью Гельфгата.



//city.kharkov.ua

Городской голова Геннадий Кернес сегодня, 3 августа, поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, преподавателя Харьковского физико-математического лицея №27 Илью Гельфгата.

«Профессионализм, преданность делу, трудолюбие и настойчивость дали Вам возможность достичь значительных успехов в Вашей деятельности, получить уважение среди коллег и учеников.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, щедрой судьбы, вдохновения в ответственной работе. Успехов во всех начинаниях и новых достижений!» - говорится в поздравлении городского головы.