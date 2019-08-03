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03.08.2019  12:47   

Геннадий Кернес поздравил с днем рождения почетного харьковчанина Илью Гельфгата

Мэр Харькова сегодня, 3 августа, поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, преподавателя Харьковского физико-математического лицея №27 Илью Гельфгата.


//city.kharkov.ua
Городской голова Геннадий Кернес сегодня, 3 августа, поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, преподавателя Харьковского физико-математического лицея №27 Илью Гельфгата.
 
«Профессионализм, преданность делу, трудолюбие и настойчивость дали Вам возможность достичь значительных успехов в Вашей деятельности, получить уважение среди коллег и учеников.
 
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, щедрой судьбы, вдохновения в ответственной работе. Успехов во всех начинаниях и новых достижений!» - говорится в поздравлении городского головы.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  кернес, поздравление, харьков, гельфгат
 
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