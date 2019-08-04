Главная Новости Власть Игорь Терехов посадил дерево дружбы между Харьковом и Бразилией (ФОТО)
04.08.2019  19:17   

Игорь Терехов посадил дерево дружбы между Харьковом и Бразилией (ФОТО)

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов и Чрезвычайный и Полномочный Посол Бразилии в Украине Освальдо Биато 4 августа посадили на Аллее дипломатических учреждений в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького шаровидный клен.


// city.kharkov.ua

Игорь Терехов напомнил, что традиция высаживать деревья дружбы появилась в 2015 году, когда в парке им. Горького был высажен клен в честь 25-летия побратимских отношений между Харьковом и Нюрнбергом.

«Сегодня мы закладываем фундамент прочных взаимоотношений между Харьковом и Бразилией. На примерах других стран могу сказать, что из дружбы берут начало многие полезные инициативы и проекты, которые со временем приносят пользу всем. Конечно, дерево - это просто символ, но если стороны ответственно относятся к сотрудничеству, искреннее хотят приносить пользу друг другу, то положительный результат не заставит себя ждать», - отметил Игорь Терехов.

 

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  терехов, посадил дерево, парк горького, харьков, посол бразилии
 
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