Урожайный год: региональные фискалы насобирали первый "ярд" зелени

Фискальная служба Харьковщины: с начала года поступления в бюджеты превысили прошлогодние на 6,3 млрд гривен, превысив в сумме 26 миллиардов.
Как проинформировали в Главном управлении фискальной службы региона, по сравнению с прошлым годом поступления в сводный бюджет Украины за семь месяцев текущего года увеличились на 6,3 млрд.грн. Общая сумма налогов и сборов составила почти 26,2 млрд.
В фискальной службе сообщают о поступлении платежей в разрезе налогов в Сводный бюджет:
При этом, в Государственный бюджет Украины за январь-июль 2019 обеспечено поступление почти 16,6 млрд. грн ., что более чем 4,6 мл рд. грн или в 1,4 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года. В бюджеты Харьковщины - 9,6 млрд. грн , что более чем 1,6 млрд. грн. больше прошлогоднего показателя.
Учитывая, что более двух третей ресурсов производитс в обласном центре, можно поздравить месые бюджеты Харькова с очередным гривневым "ярдом".
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