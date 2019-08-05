05.08.2019 15:45

Урожайный год: региональные фискалы насобирали первый "ярд" зелени

Фискальная служба Харьковщины: с начала года поступления в бюджеты превысили прошлогодние на 6,3 млрд гривен, превысив в сумме 26 миллиардов.



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Как проинформировали в Главном управлении фискальной службы региона, по сравнению с прошлым годом поступления в сводный бюджет Украины за семь месяцев текущего года увеличились на 6,3 млрд.грн. Общая сумма налогов и сборов составила почти 26,2 млрд.

В фискальной службе сообщают о поступлении платежей в разрезе налогов в Сводный бюджет:

Налога на доходы физических лиц - 7 554,2 млн грн, (плюс 288,8 млн.грн. прошлогоднего показателя)

- 7 554,2 млн грн, (плюс 288,8 млн.грн. прошлогоднего показателя) НДС - 3 342,9 млн.грн, (плюс 627,2 млн.грн. прошлогоднего показателя)

- 3 342,9 млн.грн, (плюс 627,2 млн.грн. прошлогоднего показателя) Налога на прибыль - 1 567,3 млн.грн, (плюс 641,4 лн.грн. прошлогоднего показателя)

- 1 567,3 млн.грн, (плюс 641,4 лн.грн. прошлогоднего показателя) Единого налога - 1 689,1 млн.грн, (плюс 326,4 млн.грн. прошлогоднего показателя)

- 1 689,1 млн.грн, (плюс 326,4 млн.грн. прошлогоднего показателя) Земельного налога и арендной платы - 1069,6 млн.грн, (плюс 212,9 млн.грн. прошлогоднего показателя)

- 1069,6 млн.грн, (плюс 212,9 млн.грн. прошлогоднего показателя) Рентной платы - 9 634,4 млн.грн, (плюс 3 100,9 млн.грн. прошлогоднего показателя).

При этом, в Государственный бюджет Украины за январь-июль 2019 обеспечено поступление почти 16,6 млрд. грн ., что более чем 4,6 мл рд. грн или в 1,4 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года. В бюджеты Харьковщины - 9,6 млрд. грн , что более чем 1,6 млрд. грн. больше прошлогоднего показателя.

Учитывая, что более двух третей ресурсов производитс в обласном центре, можно поздравить месые бюджеты Харькова с очередным гривневым "ярдом".