05.08.2019 16:26

С 20 августа водоканал может перейти на почасовую подачу воды

Переход на почасовую подачу ресурса может коснуться в первую очередь Харькова и других городов областного значения, где бюджеты коммунальных предприятий не могут рассчитаться за электроэнергию.



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Украинская ассоциация предприятий водопроводно-канализационного хозяйства «Укрводоканалэкология» допускает, что уже с 20 августа водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды из-за нехватки средств на оплату электроэнергии в тарифе предприятий.

Об этом на пресс-конференции заявила вице-президент ассоциации Ольга Бабий.

«Если мы слышим, что водоканал отключен от электроэнергии, причина одна – не покрывается тариф, нет средств для расчета. Если с 20 августа некоторые города будут заявлять о переходе на почасовую подачу воды, чтобы все понимали эту причину», - сказала она.

При этом вице-президент ассоциации пояснила, что переход на почасовую подачу ресурса может коснуться в первую очередь городов областного значения, где бюджеты коммунальных предприятий не могут рассчитаться за электроэнергию.

По словам Бабий, с запуском нового рынка в июле произошла беспрецедентная ситуация – единоразовое повышение стоимости электроэнергии на 25% для коммунальных потребителей, в то же время тариф соответствующим образом не был пересмотрен со стороны регулятора.

«Мы обращаемся к органам прокуратуры, Службы безопасности, Совета нацбезопасности, Администрации президента и Кабмина срочно вмешаться в ситуацию. Потому что мы видим, что если ситуация законодательно не урегулируется до 20 августа, мы будем иметь отключения от электричества водоканалов, а впоследствии техногенные аварии в городах Украины», - подчеркнула Бабий.

Как отметила вице-президент ассоциации, есть два решения этой ситуации.

Первое – поднять на 20% тариф на воду, канализацию, тепло за счет корректировки в тарифе электроэнергии, газа и заработных плат.

«Второе, если не поднимать тариф на 20%, мы предложили сделать водоканалы и теплокоммунэнерго потребителями электроэнергии по цене 1,68 грн, тогда нет необходимости поднимать тариф на 20%. Он может вырасти на 10% с корректировкой заработной платы. Таким образом водоканалы и тепловики станут потребителями электроэнергии у «Гарантированного покупателя» и будут проводить расчеты», - пояснила Бабий.

По словам директора ассоциации «Укрводоканалэкология» Александра Шкиня, в представляемую им организацию входят более 2 000 предприятий водопоставки, из них 800 – централизованная водопоставка. При этом 80% потребителей – это население.