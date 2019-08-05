05.08.2019 20:12

Игорь Терехов: Я уверен, что День города пройдет спокойно и мирно

Первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов сегодня, 5 августа, провел совещание по этому вопросу с главами районных администраций, директорами департаментов и представителями коммунальных предприятий, представителями Национальной полиции и пр.



//city.kharkov.ua

Как сообщила директор Департамента культуры Светлана Бабицкая, общегородские празднования начнутся 22 августа в сквере «Стрелка», где запланирована обширная развлекательная программа на воде – концерт, фаер-шоу и световое представление на мосту.

В 8:00 23 августа начнется торжественное возложение цветов к Мемориалу Славы в Лесопарке. А в 10:00 на пл. Конституции состоится флешмоб, посвященный Дню Государственного флага Украины.

23-25 августа, с 16:00 до 23:00, на пл. Свободы будет работать праздничный городок с многочисленными локациями.

«До семи часов вечера будут организованы развлечения для жителей и гостей города, а в 19:00 будет начинаться концертная программа. 23 августа выступят известные исполнители украинской эстрады, 24 августа - гости из зарубежных городов-побратимов, в частности, из Турции, Китая, Израиля, Венгрии, США, а 25 августа - харьковские исполнители. Также свои развлекательные программы готовят все районы города. Всего в выступлениях будет задействовано около 1,5 тыс. участников», - отметила Светлана Бабицкая.

Игорь Терехов сообщил, что сейчас город активно готовится к праздникам.

«Сейчас мы готовимся ко Дню города, убираем и украшаем улицы, дворы. Я уверен, что все пройдет спокойно и мирно. Мероприятия в День города традиционно начнутся на Мемориале Славы, куда придет много харьковчан, чтобы отдать дань памяти погибшим. А кульминацией этого дня станет чествование новых почетных граждан города Харькова, которым вечером на площади Свободы Геннадий Кернес вручит знаки отличия. Потом состоится концерт, на котором выступят наши известные артисты, и я уверен, что всем он очень понравится», - отметил Игорь Терехов.

Чтобы харьковчанам было удобно добраться домой после праздника, 23 августа работа метрополитена будет продлена.

В рамках празднования 76-й годовщины освобождения Харькова от нацистских захватчиков и Дня города с 17 по 24 августа также запланировано проведение 12 спортивных турниров и соревнований, в том числе традиционный марафон «Освобождение», который состоится 18 августа.