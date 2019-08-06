В Харькове появилась Государственная налоговая служба

В госреестре зарегистрировано новое юридическое лицо – Главное управления государственной налоговой службы в Харьковской области.
Запись о регистрации ГУ ГПС в Харьковской области внесена Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований 31 июля в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины № 227 от 6 марта 2019 «Об утверждении положений о Государственной налоговой службе Украины и Государственной таможенной службе Украины», а также Постановления Кабинета Министров Украины № 537 от 19 июня 2019 «Об образовании территориальных органов Государственной налоговой службы».
Служба получила код ЕГРПОУ 43143704 и находится по адресу: г. Харьков, ул. Пушкинская, д.46.
Приказом Государственной налоговой службы Украины 30 июля 2019 № 46-о на должность заместителя начальника Главного управления ГПС в Харьковской области в порядке перевода из Главного управления ДФС в Харьковской области назначен Немого Олега Сергеевича.
Приказом ГНС Украины от 30 июля 2019 № 72-о на Немого Олега Сергеевича возложено исполнение обязанностей начальника Главного управления ГПС в Харьковской области.
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