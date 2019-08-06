06.08.2019 14:20

В Харькове с Нового года могут запретить все новострои: комментарии заместителя Министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины

Лев Парцхаладзе: нужно ввести мораторий на новую застройку, если город не обновит действующий генплан до конца 2020 года.



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На сегодня ни Харьков, ни один из других городов-миллионников в Украине не внес изменения в генеральные планы населенных пунктов согласно новым ДБН «Планировка и застройка территорий». И если до конца 2020 года действующие генпланы НЕ будут обновлены в соответствии с этими нормами, в Украине нужно ввести мораторий на новую застройку.

Об этом сказал заместитель Министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе в интервью Украинской радио.

«Пока это никто не сделал. И это также дискуссия. Мы хотим разработать мораторий если города не ввели эти изменения, они не имеют права строить. Если нет изменений в генплан, то, например, Киев все изменения может делать через Кабинет Министров Украины. Если мы берем город в регионах, если у него нет современного генерального плана в соответствии с нашими строительных норм, тогда это город должен выйти на областной уровень. Так мы хотим стимулировать », - сказал Лев Парцхаладзе.

По его словам, именно местная власть должна контролировать и регулировать законность застройки наших городов. «В каждом городе есть три центра влияния: бизнес, общественность и власть. У нас есть перекос: либо бизнес влияет, или общество. Надо, чтобы именно местные власти управляла этими проблемами, ведь это развитие того или иного населенного пункта. Если мы ввели такое понятие, как «голубая линия», надо это быстро сделать и закрыть вопрос с этажностью, и тогда не будет проблем с небоскребами », - пояснил замминистра.

Поэтому, согласно новым государственным строительным нормам, в Украине появились такие новые понятия, как «голубые линии» застройки, регулирующих высотность в городах и их общий силуэт, а также «зеленые линии», которые запрещают застройку в зеленых и других ценных ландшафтных зонах. Теперь в соответствии с этим в действующих генеральных планах городов должны появиться новые разделы, посвященные этим линиям ограничения. И местные власти четко контролировать их выполнение при выдаче новых градостроительных условий и ограничений.

Также новыми нормами впервые введено предельные показатели плотности населения микрорайона. Это 150-450 человек на гектар, которые допускается превышать только в крупных и крупнейших украинских городах максимально на 20%, то есть до 540 человек на гектар.

Всего в новых ДБН содержится около 50 качественных изменений для безопасности и комфорта людей.

По словам Льва Парцхаладзе, обновленные государственные строительные нормы - это современные нормы и правила, которые используются в странах Европы, и сейчас они должны воплощаться и в Украине.

Справка

Новые ДБН Б.2.2-12: 2018 «Планировка и застройка территорий» были разработаны на замену предыдущих строительных норм, регулирующих градостроительства, действовали еще с 1992 года. Они официально вступили в силу 1 сентября 2018.

Кроме этого, с 1 октября 2019 года на замену этих норм вступят в действие обновленные ДБН Б.2.2-12: 2019 «Планирование и застройка территорий», которые сохраняют те же требования по линии ограничений и плотности застройки в населенных пунктах.

Государственные строительные нормы (ДБН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих.