Из личных доходов жители Харьковщины перечислили в местный бюджет без малого 10 млрд. грн

В Главном управлении фискальной службы Харьковской области проинформировали о наполнении местной казны.
В течение января-июля 2019 местные бюджеты получили 9 млрд 598,6 млн. грн , что на 20,6% или на 1 млрд 640, 9 млн. грн. больше прошлогоднего показателя.
В частности, за июль обеспечен сбор платежей в сумме 1 млрд 478, 4 млн. грн. , Что на 248,9 млн. грн , или на 20,2 % больше чем за июль 2018 года.
Основным источником поступления в местный бюджет налог на доходы физических лиц.
За январь-июль 2019 фактически поступило 5 млрд 635,0 млн. грн этого налога. По сравнению с аналогичным периодом 2018 обеспечен прирост на 19,6 % или на 922,3 млн. гривен .
Кроме того, наблюдается существенное увеличение поступлений единого налога .
На нужды региона предприниматели перечислили в местные бюджеты 1млрд. 689,1 млн.грн . (увеличение с аналогичным периодом прошлого года на 326,4 млн.грн .).
Выросли и суммы земельного налога и арендной платы . От платы за землю местные казны получили 1 млрд. 069,6 млн.грн. , Что на 212,9 млн.грн. больше суммы, перечисленной в январе-июле 2018
День будет подогревать амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви. Старайтесь не задевать чужих чувств – это может окончиться плачевно.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
Сегодня планета отмечает Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия и Международный день «Врачи мира за мир».
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