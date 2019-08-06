06.08.2019 15:45

Из личных доходов жители Харьковщины перечислили в местный бюджет без малого 10 млрд. грн

В Главном управлении фискальной службы Харьковской области проинформировали о наполнении местной казны.



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В течение января-июля 2019 местные бюджеты получили 9 млрд 598,6 млн. грн , что на 20,6% или на 1 млрд 640, 9 млн. грн. больше прошлогоднего показателя.

В частности, за июль обеспечен сбор платежей в сумме 1 млрд 478, 4 млн. грн. , Что на 248,9 млн. грн , или на 20,2 % больше чем за июль 2018 года.

Основным источником поступления в местный бюджет налог на доходы физических лиц.

За январь-июль 2019 фактически поступило 5 млрд 635,0 млн. грн этого налога. По сравнению с аналогичным периодом 2018 обеспечен прирост на 19,6 % или на 922,3 млн. гривен .

Кроме того, наблюдается существенное увеличение поступлений единого налога .

На нужды региона предприниматели перечислили в местные бюджеты 1млрд. 689,1 млн.грн . (увеличение с аналогичным периодом прошлого года на 326,4 млн.грн .).

Выросли и суммы земельного налога и арендной платы . От платы за землю местные казны получили 1 млрд. 069,6 млн.грн. , Что на 212,9 млн.грн. больше суммы, перечисленной в январе-июле 2018