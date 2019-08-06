06.08.2019 17:22

В правительстве назвали возможные размеры пенсий в 2020 году



// facebook

В 2020 году размер минимальной пенсии можно установить на уровне 1700-1750 грн. Об этом в эфире телеканала заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

«Я думаю, что размер минимальной пенсии в следующем году можно устанавливать на уровне 1700-1750 грн, а до конца года — до 1900 грн. Это фактически является прожиточным минимумом для нетрудоспособных граждан», — сказал он.

Политик отметил, что для существенного роста минимальной зарплаты и минимальной пенсии в следующем году уже есть все предпосылки. Также Розенко заявил, что в 2020 году может вырасти и минимальная заработная плата — до 6,5 тыс. грн. По его словам, эти цифры экономически обоснованы и реальны.

Как известно, на сегодняшний день размер минимальной пенсии составляет 1564 грн, а минимальная зарплата зафиксирована на уровне 4173 грн. Таким образом, в 2020 пенсия может вырасти приблизительно на 12%, а зарплата — на 56%.

Напомним, ранее глава Министерства финансов Оксана Маркарова заявила, что работа ведомства над проектом Государственного бюджета на 2020 год уже находится на финальной стадии. Какие суммы будут заложены в документе на выплату минимальных пенсий и зарплат — пока неизвестно.