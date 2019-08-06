06.08.2019 17:47

Геннадий Кернес призвал харьковчан объединиться в борьбе с распространением наркотиков

Харьков очень страдает от распространения наркотиков, и полиция не справляется с этой проблемой.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 6 августа, на своей странице в «Фейсбуке» заявил Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

Он обратился к харьковчанам с просьбой вместе противостоять этой эпидемии.

«Нет смысла скрывать: Харьков тонет в наркотиках. Я знаю город, и еще никогда люди не были в таком ужасе от происходящего. Эта тема поднимается первой на встречах, приемах. В личке соцсетей люди пишут сотни адресов «закладок», где идет настоящий трафик, независимо от того, центр это или окраина, заборы в адресах, наркоманы просто на улицах жрут эту дрянь.

Нет смысла скрывать и другое: полиция не справляется. Я в очередной раз призываю Главное управление Национальной полиции в Харьковской области отреагировать на требование харьковчан. Но, зная реальность, предлагаю здесь и сейчас начать объединяться, чтобы уберечь детей и не упустить город.

Все инициативы, идеи, как бороться, предложения от общественных организаций, молодежных групп - пишите мне, оставляйте контакты. Защитим Харьков вместе», - написал городской голова.