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06.08.2019  17:47   

Геннадий Кернес призвал харьковчан объединиться в борьбе с распространением наркотиков

Харьков очень страдает от распространения наркотиков, и полиция не справляется с этой проблемой.


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 6 августа, на своей странице в «Фейсбуке» заявил Харьковский городской голова Геннадий Кернес.
 
Он обратился к харьковчанам с просьбой вместе противостоять этой эпидемии.
 
«Нет смысла скрывать: Харьков тонет в наркотиках. Я знаю город, и еще никогда люди не были в таком ужасе от происходящего. Эта тема поднимается первой на встречах, приемах. В личке соцсетей люди пишут сотни адресов «закладок», где идет настоящий трафик, независимо от того, центр это или окраина, заборы в адресах, наркоманы просто на улицах жрут эту дрянь.
 
Нет смысла скрывать и другое: полиция не справляется. Я в очередной раз призываю Главное управление Национальной полиции в Харьковской области отреагировать на требование харьковчан. Но, зная реальность, предлагаю здесь и сейчас начать объединяться, чтобы уберечь детей и не упустить город.
 
Все инициативы, идеи, как бороться, предложения от общественных организаций, молодежных групп - пишите мне, оставляйте контакты. Защитим Харьков вместе», - написал городской голова.
Тэги:  кернес, наркотики, харьков
 
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