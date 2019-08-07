Главная Новости Власть Геннадий Кернес поздравил с днем рождения почетную харьковчанку Яну Клочкову
07.08.2019  10:03   

Геннадий Кернес поздравил с днем рождения почетную харьковчанку Яну Клочкову

Харьковский городской голова Геннадий Кернес 7 августа поздравил с днем рождения олимпийскую чемпионку, Героя Украины, Почетного гражданина Харькова Яну Клочкову.


// city.kharkov.ua

«Известная спортсменка, четырехкратная олимпийская чемпионка, Вы заслужили уважение соперников и любовь миллионов болельщиков. Неутомимое трудолюбие и настойчивость дали Вам возможность достичь непревзойденных успехов.

Желаю Вам благополучия, щедрой судьбы, вдохновения и удачи!» - говорится в поздравлении городского головы.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  день рождения, кернес, поздравление, харьков
 
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