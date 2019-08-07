Геннадий Кернес поздравил с днем рождения почетную харьковчанку Яну Клочкову

Харьковский городской голова Геннадий Кернес 7 августа поздравил с днем рождения олимпийскую чемпионку, Героя Украины, Почетного гражданина Харькова Яну Клочкову.
«Известная спортсменка, четырехкратная олимпийская чемпионка, Вы заслужили уважение соперников и любовь миллионов болельщиков. Неутомимое трудолюбие и настойчивость дали Вам возможность достичь непревзойденных успехов.
Желаю Вам благополучия, щедрой судьбы, вдохновения и удачи!» - говорится в поздравлении городского головы.
День как нельзя лучше подходит для «разруливания» сложных ситуаций, а также для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
Хорошей приметой считается играть свадьбы и крестить детей 7 августа.
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