08.08.2019 12:02

Подопечные Шевченковского терцентра посетили Музей ЮЖД (ФОТО)

Подопечные отделения дневного пребывания Шевченковского территориального центра предоставления социальных услуг Харькова 7 августа посетили Музей истории и железнодорожной техники Южной железной дороги.



://city.kharkov.ua

Музей истории и железнодорожной техники ЮЖД открылся 7 июля 2014 года на территории бывшей станции Харьков-Товарный, рядом с главным железнодорожным вокзалом Харьков-Пассажирский. Экспозиция музея размещена в трех залах. Первый зал посвящен службе путей и сооружений, во втором зале рассказывается о службе тяги и подвижного состава, в третьем зале посетители могут ознакомиться со службой движения. На открытой площадке находится раритетная техника, которая эксплуатировалась в разные периоды развития магистрали.



Как сообщили в Департаменте труда и социальной политики, подопечные терцентра с удовольствием ознакомились с экспонатами музея, они увидели паровозы, тепловозы, электровозы, раритетную технику, металлическую шпалу начала 20 века, приспособления для сигналов и связи, настенный телефон «Ericsson» в деревянном корпусе конца 19 века, деревянную рельсовую накладку и велодрезину, на которой передвигались путейщики, осуществляя осмотр территории. В музее также воссоздан кабинет начальника Южной железной дороги начала прошлого века из мебели, которая сохранилась в Управлении ЮЖД до наших дней. Также посетители музея ознакомились с уникальной коллекцией харьковского моделиста Бориса Федорова, в которой все модели и макет этой коллекции изготовлены автором вручную.

После посещения музея подопечные Шевченковского терцентра посетили небольшое кафе, роль официанта в котором выполняет миниатюрный поезд.



Отметим, это не первое посещение Музея ЮЖД подопечными территориальных центров города. Так, 30 июля музей посетили подопечные территориального центра предоставления соцуслуг Новобаварского района Харькова.