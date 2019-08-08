Подопечные Шевченковского терцентра посетили Музей ЮЖД (ФОТО)

Подопечные отделения дневного пребывания Шевченковского территориального центра предоставления социальных услуг Харькова 7 августа посетили Музей истории и железнодорожной техники Южной железной дороги.
Музей истории и железнодорожной техники ЮЖД открылся 7 июля 2014 года на территории бывшей станции Харьков-Товарный, рядом с главным железнодорожным вокзалом Харьков-Пассажирский. Экспозиция музея размещена в трех залах. Первый зал посвящен службе путей и сооружений, во втором зале рассказывается о службе тяги и подвижного состава, в третьем зале посетители могут ознакомиться со службой движения. На открытой площадке находится раритетная техника, которая эксплуатировалась в разные периоды развития магистрали.
Как сообщили в Департаменте труда и социальной политики, подопечные терцентра с удовольствием ознакомились с экспонатами музея, они увидели паровозы, тепловозы, электровозы, раритетную технику, металлическую шпалу начала 20 века, приспособления для сигналов и связи, настенный телефон «Ericsson» в деревянном корпусе конца 19 века, деревянную рельсовую накладку и велодрезину, на которой передвигались путейщики, осуществляя осмотр территории. В музее также воссоздан кабинет начальника Южной железной дороги начала прошлого века из мебели, которая сохранилась в Управлении ЮЖД до наших дней. Также посетители музея ознакомились с уникальной коллекцией харьковского моделиста Бориса Федорова, в которой все модели и макет этой коллекции изготовлены автором вручную.
После посещения музея подопечные Шевченковского терцентра посетили небольшое кафе, роль официанта в котором выполняет миниатюрный поезд.
Отметим, это не первое посещение Музея ЮЖД подопечными территориальных центров города. Так, 30 июля музей посетили подопечные территориального центра предоставления соцуслуг Новобаварского района Харькова.
Во всех сферах – от работы до личной жизни – во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет как никогда трудно.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков. Днем по городу и местами по области порывы ветра 15-20 м/с.
По инициативе Международного фонда по защите животных «Animal Welfare» ежегодно 8 августа отмечается Всемирный день кошек.
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