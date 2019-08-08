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08.08.2019  12:45   

В центрах админуслуг увеличилось количество обращений в сфере бизнеса

Около 200 тыс. обращений в сфере регистрации бизнеса поступило за два года в центры предоставления административных услуг Харькова.


://city.kharkov.ua

Об этом сообщила директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская. По ее словам, в 2018 году в ЦПАУ поступило 105 тыс. обращений, а с начала этого года - около 60 тыс.

«Услуги в сфере регистрации бизнеса в центрах предоставления административных услуг мы начали оказывать ровно два года назад. Из общего количества обращений 75% составили обращения физических лиц-предпринимателей, 19% - юридических лиц и 6% - формирование выписок. Наибольшее количество обращений в сфере регистрации бизнеса поступает в Региональный центр услуг (30%) и в Центр предоставления административных услуг на Гимназической набережной (13%)», - сообщила директор департамента. 

Сегодня в Центре предоставления административных услуг и его территориальных подразделениях выдается 65 видов документов разрешительного характера для осуществления предпринимательской деятельности. Представители Управления государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей Департамента регистрации постоянно проводят консультации в сфере регистрации бизнеса. С графиком консультаций можно ознакомиться на сайте Центра предоставления административных услуг. 

Кроме того, в ЦПАУ можно оформить комплексный пакет услуг «Быстрый старт», где специалисты помогут заявителю подобрать необходимые услуги по открытию бизнеса. 

«Услуга «Быстрый старт» включает консультацию по выбору деятельности, регистрацию бизнеса, взаимодействие с фискальными органами, оформление документов разрешительного характера и прочее. Так, во время регистрации можно выбрать систему налогообложения, получить необходимые разрешительные документы для осуществления предпринимательской деятельности, получить консультации по правовым вопросам, по вопросам представления налоговой отчетности», - добавила Виктория Китайгородская.

Источник:   ХГС
 Тэги:  центр, услуга, харьков, бизнес, отбращение
 
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