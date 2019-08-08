08.08.2019 15:11

Игорь Терехов: Проблема заброшенного здания «Укрпочты» в Жихаре взята под контроль руководства города

Продолжается благоустройство поселка Жихарь.



//city.kharkov.ua

Начаты работы по ремонту центральной улицы в поселке Жихарь.

Об этом сегодня, 8 августа, на рабочем совещании по подготовке к отопительному сезону сообщила председатель Основянского района Анна Головчанская.

Она отметила, что коммунальщики уже сняли верхний слой асфальта на центральной дороге поселка и с начала следующей недели приступят к укладке нового дорожного покрытия.

Кроме этого, на территории поселка были установлены два новых остановочных пункта, обновлена детская площадка. Также планируется решить проблему с проблемным светофором.

Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес провел выездную встречу с жителями пос. Жихарь, в ходе которой люди обратились к мэру с рядом проблем.

Одной из таких стало заброшенное здание «Укрпочты», где, по словам местных жителей, собираются наркоманы.

Сегодня первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что эта проблема уже взята под контроль руководства города.

«На данный момент мы ведем переговоры с дирекцией «Укрпочты» на тему того, чтобы это здание было списано с баланса Фонда государственного имущества и снесено. Этот объект уже огорожен забором. Отмечу, что нам хочется решить множество проблем жителей этого поселка, и, исходя из возможностей города и обращений жителей, которые нам поступили, уверен, мы максимально выполним все работы, которые запланировали на этот год», - подчеркнул Игорь Терехов.