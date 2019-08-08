Главная Новости Власть Игорь Терехов: Проблема заброшенного здания «Укрпочты» в Жихаре взята под контроль руководства города
08.08.2019  15:11   

Игорь Терехов: Проблема заброшенного здания «Укрпочты» в Жихаре взята под контроль руководства города

Продолжается благоустройство поселка Жихарь.


//city.kharkov.ua
Начаты работы по ремонту центральной улицы в поселке Жихарь.
 
Об этом сегодня, 8 августа, на рабочем совещании по подготовке к отопительному сезону сообщила председатель Основянского района Анна Головчанская.
 
Она отметила, что коммунальщики уже сняли верхний слой асфальта на центральной дороге поселка и с начала следующей недели приступят к укладке нового дорожного покрытия. 
 
Кроме этого, на территории поселка были установлены два новых остановочных пункта, обновлена детская площадка. Также планируется решить проблему с проблемным светофором.
 
Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес провел выездную встречу с жителями пос. Жихарь, в ходе которой люди обратились к мэру с рядом проблем.
 
Одной из таких стало заброшенное здание «Укрпочты», где, по словам местных жителей, собираются наркоманы.
 
Сегодня первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что эта проблема уже взята под контроль руководства города.
 
«На данный момент мы ведем переговоры с дирекцией «Укрпочты» на тему того, чтобы это здание было списано с баланса Фонда государственного имущества и снесено. Этот объект уже огорожен забором. Отмечу, что нам хочется решить множество проблем жителей этого поселка, и, исходя из возможностей города и обращений жителей, которые нам поступили, уверен, мы максимально выполним все работы, которые запланировали на этот год», - подчеркнул Игорь Терехов.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, жихарь, харьков
 
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