В Диканевской колонии не шьют а вяжут (ФОТО)

В государственном учреждении «Диканевская исправительная колония (№12)» проведены комплексные работы сложной подготовке и наладке станков для производства полипропиленовых мешков.
05-07 августа 2019 на Государственном предприятии «Предприятие Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (№12)» был проведен комплексные регламентные работы производственной линии по изготовлению мешков полипропиленовых.
С целью предотвращения в будущем остановок линии с непрерывным производственным процессом указанной продукции, была приостановлена работа линии для проведения профилактических мероприятий. Полипропиленовые мешки изготавливаются на специальных станках-экструдерах, требующих особого технического регламента.
Силами ремонтной бригады предприятия учреждения, совместно с квалифицированными специалистами предприятия заказчика, было проведено дефектацию всего действующего оборудования, заготовлены необходимые запасные части и материалы и выполнен полный комплекс регламентных и предупредительно - ремонтных работ.
Как отметил начальник учреждения Андрей Гуменюк заранее проведены предупредительные ремонтные работы позволят увеличить надежность и срок службы оборудования, повысить качество продукции и производительность труда, обеспечить непрерывное осуществление производственного процесса во время полной загрузки производственного участка.
Во всех сферах – от работы до личной жизни – во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет как никогда трудно.
Дань выдастся облачным и местами с осадками. Так, ночью по области небольшой дождь, по Харькову без осадков. Днем существенных осадков не ожидается.
По инициативе Международного фонда по защите животных «Animal Welfare» ежегодно 8 августа отмечается Всемирный день кошек.
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