В Диканевской колонии не шьют а вяжут (ФОТО)

08.08.2019 15:25

В государственном учреждении «Диканевская исправительная колония (№12)» проведены комплексные работы сложной подготовке и наладке станков для производства полипропиленовых мешков.

05-07 августа 2019 на Государственном предприятии «Предприятие Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (№12)» был проведен комплексные регламентные работы производственной линии по изготовлению мешков полипропиленовых.

С целью предотвращения в будущем остановок линии с непрерывным производственным процессом указанной продукции, была приостановлена работа линии для проведения профилактических мероприятий. Полипропиленовые мешки изготавливаются на специальных станках-экструдерах, требующих особого технического регламента.

Силами ремонтной бригады предприятия учреждения, совместно с квалифицированными специалистами предприятия заказчика, было проведено дефектацию всего действующего оборудования, заготовлены необходимые запасные части и материалы и выполнен полный комплекс регламентных и предупредительно - ремонтных работ.

Как отметил начальник учреждения Андрей Гуменюк заранее проведены предупредительные ремонтные работы позволят увеличить надежность и срок службы оборудования, повысить качество продукции и производительность труда, обеспечить непрерывное осуществление производственного процесса во время полной загрузки производственного участка.