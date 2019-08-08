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08.08.2019  15:25   

В Диканевской колонии не шьют а вяжут (ФОТО)

В государственном учреждении «Диканевская исправительная колония (№12)» проведены комплексные работы сложной подготовке и наладке станков для производства полипропиленовых мешков.


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05-07 августа 2019 на Государственном предприятии «Предприятие Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (№12)» был проведен комплексные регламентные работы производственной линии по изготовлению мешков полипропиленовых.

С целью предотвращения в будущем остановок линии с непрерывным производственным процессом указанной продукции, была приостановлена работа линии для проведения профилактических мероприятий. Полипропиленовые мешки изготавливаются на специальных станках-экструдерах, требующих особого технического регламента.

Силами ремонтной бригады предприятия учреждения, совместно с квалифицированными специалистами предприятия заказчика, было проведено дефектацию всего действующего оборудования, заготовлены необходимые запасные части и материалы и выполнен полный комплекс регламентных и предупредительно - ремонтных работ.

Как отметил начальник учреждения Андрей Гуменюк заранее проведены предупредительные ремонтные работы позволят увеличить надежность и срок службы оборудования, повысить качество продукции и производительность труда, обеспечить непрерывное осуществление производственного процесса во время полной загрузки производственного участка.

 

Источник:   Северо восточное межрегиональное управление исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  колония, станок, харьков, наладка, заключенный
 
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