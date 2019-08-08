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08.08.2019  19:48   

У харьковского метрополитена - новый начальник полиции (ФОТО)

Отдел полиции в подземке возглавил Виталий Братеньков.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, нового руководителя личному составу подразделения представил начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко.
 
В совещании также принял участие заместитель начальника Главного управления Вячеслав Крикун.  
 
Во время встречи с работниками отдела глава областного главка полиции объявил приказ о назначении на должность начальника отдела подполковника полиции Виталия Братенькова.     
 
Как отметил Валерий Сокуренко, новый руководитель - опытный офицер, который имеет значительный стаж работы на ответственных должностях в органах внутренних дел. 
 
- Мы назначаем грамотного и профессионального руководителя, который большую часть своей служебной деятельности посвятил работе в следственных органах, - подчеркнул Валерий Сокуренко. - обеспечение надлежащей безопасности граждан в метрополитене - это большая ответственность. Ежедневным спутником каждого полицейского должны буди дисциплина, порядок и организованность. А главное - вежливое и уважительное отношение к каждому человеку, соблюдение законности во время несения службы и исключения любых проявлений служебной халатности. 
 
Начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко отметил профессиональную работу предыдущего руководителя подразделения Владимира Кишкина и пожелал вдохновения, успехов и результативной деятельности новому начальнику. Глава областного главка полиции также выразил надежду, что жителям и гостям города будет предоставлено качественный правоохранительный сервис.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  метро, полиция, харьков
 
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