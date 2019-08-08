08.08.2019 19:48

У харьковского метрополитена - новый начальник полиции (ФОТО)

Отдел полиции в подземке возглавил Виталий Братеньков.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, нового руководителя личному составу подразделения представил начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко.

В совещании также принял участие заместитель начальника Главного управления Вячеслав Крикун.

Во время встречи с работниками отдела глава областного главка полиции объявил приказ о назначении на должность начальника отдела подполковника полиции Виталия Братенькова.

Как отметил Валерий Сокуренко, новый руководитель - опытный офицер, который имеет значительный стаж работы на ответственных должностях в органах внутренних дел.

- Мы назначаем грамотного и профессионального руководителя, который большую часть своей служебной деятельности посвятил работе в следственных органах, - подчеркнул Валерий Сокуренко. - обеспечение надлежащей безопасности граждан в метрополитене - это большая ответственность. Ежедневным спутником каждого полицейского должны буди дисциплина, порядок и организованность. А главное - вежливое и уважительное отношение к каждому человеку, соблюдение законности во время несения службы и исключения любых проявлений служебной халатности.

Начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко отметил профессиональную работу предыдущего руководителя подразделения Владимира Кишкина и пожелал вдохновения, успехов и результативной деятельности новому начальнику. Глава областного главка полиции также выразил надежду, что жителям и гостям города будет предоставлено качественный правоохранительный сервис.