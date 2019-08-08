08.08.2019 19:12

Игорь Терехов наградил лучших строителей города (ФОТО)

Концерт, посвященный Дню строителя, прошел сегодня, 8 августа, в Харьковской областной филармонии.



//city.kharkov.ua

Всех присутствующих с профессиональным праздником поздравил первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов.

«Харьков – это город строителей, потому что ни в одном из регионов страны не строится такое количество нужных и важных для города объектов. Благодаря вашей работе харьковчане имеют возможность жить в комфортных квартирах и отдыхать в красивом и современном парке имени Горького. Вместе с вами мы реализуем в Харькове уникальные проекты - сад Шевченко и Харьковский зоопарк, который будет лучшим в Европе», - отметил Игорь Терехов.

По случаю праздника первый вице-мэр вручил лучшим строителям города Почетные грамоты исполкома горсовета и Благодарности городского головы.

В свою очередь председатель совета ассоциации «Региональное строительство», почетный харьковчанин Александр Харченко поблагодарил руководство города за поддержку.

«Хочется поблагодарить руководство города за то, что нас понимают, знают, что мы делаем, и высоко оценивают наш труд. Хочу также выразить огромную благодарность всем своим друзьям и коллегам, с которыми мы построили здание филармонии и множество других объектов в городе, с которыми мы мерзнем вместе на холоде. Желаю, чтобы хорошо и уютно было в ваших домах и хорошо работалось», - сказал Александр Харченко.

Завершился праздник концертом с участием музыкантов Академического симфонического оркестра и артистов Харьковской областной филармонии.