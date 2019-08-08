Главная Новости Власть Игорь Терехов наградил лучших строителей города (ФОТО)
08.08.2019  19:12   

Игорь Терехов наградил лучших строителей города (ФОТО)

Концерт, посвященный Дню строителя, прошел сегодня, 8 августа, в Харьковской областной филармонии.


//city.kharkov.ua
Всех присутствующих с профессиональным праздником поздравил первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов.
 
«Харьков – это город строителей, потому что ни в одном из регионов страны не строится такое количество нужных и важных для города объектов. Благодаря вашей работе харьковчане имеют возможность жить в комфортных квартирах и отдыхать в красивом и современном парке имени Горького. Вместе с вами мы реализуем в Харькове уникальные проекты - сад Шевченко и Харьковский зоопарк, который будет лучшим в Европе», - отметил Игорь Терехов.
 
По случаю праздника первый вице-мэр вручил лучшим строителям города Почетные грамоты исполкома горсовета и Благодарности городского головы. 
 
В свою очередь председатель совета ассоциации «Региональное строительство», почетный харьковчанин Александр Харченко поблагодарил руководство города за поддержку.
 
«Хочется поблагодарить руководство города за то, что нас понимают, знают, что мы делаем, и высоко оценивают наш труд. Хочу также выразить огромную благодарность всем своим друзьям и коллегам, с которыми мы построили здание филармонии и множество других объектов в городе, с которыми мы мерзнем вместе на холоде. Желаю, чтобы хорошо и уютно было в ваших домах и хорошо работалось», - сказал Александр Харченко.
 
Завершился праздник концертом с участием музыкантов Академического симфонического оркестра и артистов Харьковской областной филармонии.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, день строителя, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.08 Власть Игорь Терехов: Проблема заброшенного здания «Укрпочты» в Жихаре взята под контроль руководства города 08.08 ЖКХ Теплосети в 78% жилых домов Харькова готовы к зиме, – Игорь Терехов 06.08 Власть Геннадий Кернес и Игорь Терехов выражают соболезнования родным Якова Шифрина
 
 

Видео

Суд розгляне справу щодо звірячого вбивства солдата під Чугуєвом. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 