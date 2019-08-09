Геннадий Кернес поздравил с юбилеем Татьяну Таукешеву

Городской голова Геннадий Кернес сегодня, 9 августа, поздравил с юбилеем Почетного гражданина города Харькова, заместителя городского головы – директора Департамента бюджета и финансов Татьяну Таукешеву.
«Примите самые искренние поздравления с Юбилеем! Благодаря многолетнему труду, мудрости и ответственности Вы являетесь достойным примером для коллег и сотрудников. Высокий профессионализм, безграничная преданность делу и настойчивость позволили достичь значительных успехов в Вашей деятельности.
Пусть оптимизм и жизненная энергия сопровождают Вас и в дальнейшем, дают возможность реализовывать новые идеи и принимать мудрые решения.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, хорошего настроения, поддержки и понимания родных, друзей и коллег. Всего Вам самого доброго!» - говорится в поздравлении городского головы.
Стоит только захотеть, и вам окажутся по плечу любые достижения! Главное – затевая большое дело, найти в нем реальный интерес. Если получится, успех вам обеспечен!
Дань выдастся облачным и местами с осадками. Так, ночью по области небольшой дождь, по Харькову без осадков. Днем существенных осадков не ожидается.
Праздник придуман, чтобы отдать должное всем оригинальным культурам мира.
влажн.:
давл.:
ветер: