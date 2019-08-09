Главная Новости Власть Геннадий Кернес поздравил с юбилеем Татьяну Таукешеву
09.08.2019  09:41   

Геннадий Кернес поздравил с юбилеем Татьяну Таукешеву

Городской голова Геннадий Кернес сегодня, 9 августа, поздравил с юбилеем Почетного гражданина города Харькова, заместителя городского головы – директора Департамента бюджета и финансов Татьяну Таукешеву.


// city.kharkov.ua

«Примите самые искренние поздравления с Юбилеем! Благодаря многолетнему труду, мудрости и ответственности Вы являетесь достойным примером для коллег и сотрудников. Высокий профессионализм, безграничная преданность делу и настойчивость позволили достичь значительных успехов в Вашей деятельности.

Пусть оптимизм и жизненная энергия сопровождают Вас и в дальнейшем, дают возможность реализовывать новые идеи и принимать мудрые решения.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, хорошего настроения, поддержки и понимания родных, друзей и коллег. Всего Вам самого доброго!» - говорится в поздравлении городского головы.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  день рождения, кернес, поздравление, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.08 Власть Геннадий Кернес поздравил с днем рождения почетную харьковчанку Яну Клочкову 01.08 Власть Геннадий Кернес поздравил с днем рождения почетного харьковчанина Олега Демина 19.07 Харьковский зоопарк Слониху Тенди поздравили с днем рождения (ВИДЕО, ФОТО)
 
 

Видео

Харьковских строителей поздравили с профессиональним праздником
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 